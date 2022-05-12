İsrail güçlerinin öldürdüğü Al Jazeera muhabirinin naaşı memleketi Kudüs'e getirildi (2) - Son Dakika

İsrail askerlerince dün Batı Şeria'da öldürülen Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile'nin cenazesi, Ramallah kentinde düzenlenen resmi törenin ardından memleketi Doğu Kudüs'e getirildi.

İsrail işgali altında bulunan Doğu Kudüs'teki Saint Joseph Fransız Hastanesine getirilen Ebu Akile'nin naaşı, hastane önünde bekleyen sevenleri, meslektaşları, hastane personeli ve çok sayıda Kudüslü tarafından karşılandı.

Kalabalığın, üzerine çiçekler attığı Filistin bayrağına sarılı tabuttaki Ebu Akile'nin naaşı, yarın düzenlenecek cenaze töreni için ellerde taşınarak hastanenin morguna kaldırıldı.

Ebu Akile'nin cenazesi kalabalık tarafından gözyaşları ve sloganlarla karşılandı.