Filistin'in Ankara Büyükelçisi Mustafa, Bağcılar Belediye Başkanı Çağırıcı'yı ziyaret etti - Son Dakika

Filistin'in Ankara Büyükelçisi Dr. Faed Mustafa, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'yı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Mustafa ile Çağırıcı'nın görüşmesinde birçok konu ele alındı.

Büyükelçi Mustafa, görüşmede, Türkiye ile aralarındaki dayanışmaya değinerek, Bağcılar Belediyesi'ne, Filistin'deki yerel yönetimler ve belediyelere yardımları için teşekkür etti.

İstanbul'daki Filistinlilerin yaşam standartlarının yükseltilmesi, sağlık, eğitim alanlarındaki desteklerinden dolayı minnettar olduğunu belirten Mustafa, "Ayrıca, Türkiye'nin Filistin davasına desteğiniz, Filistin halkının meşru davası ve özgürlüğü için yaptığınız çalışmalar için şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Mustafa, bu yıl düzenlenecek Filistin Kültür Haftası ve Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü etkinliklerinin Bağcılar'da yapılmasını talep etti.

"Filistin, en kısa zamanda huzura ve refaha kavuşacak"

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da Filistin ile aynı duyguları taşıdıklarını kaydederek, "Haklı davanızda her zaman Filistinli kardeşlerimizin yanındaydık. Bundan sonra da gücümüz nispetinde yardıma devam edeceğiz. İnşallah Filistin, en kısa zamanda huzura ve refaha kavuşacak. Ziyaretiniz bizi çok memnun etti." değerlendirmesini yaptı.

Görüşmenin ardından Mustafa ile Çağırıcı, belediyenin yeni hizmet binasını gezdi.

Büyükelçi Mustafa, Selçuklu ile çağdaş mimari anlayışı harmanlanarak, inşa edilen ve son teknolojiyle donatılan yeni hizmet binasını çok beğendiğini de ifade etti.