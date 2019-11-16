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Filistin Büyükelçisi Dr. Faed Mustafa'dan Rektör Çomaklı'ya ziyaret
6 saat önce
Filistin Devleti Ankara Büyükelçisi Dr. Faed Mustafa, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'yı ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 12:58 Kaynak: İHA
Filistin Devleti Ankara Büyükelçisi Dr. Faed Mustafa, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'yı ziyaret etti.
Gerçekleşen ziyarette, Rektör Prof. Dr. Çomaklı ve Büyükelçi Dr. Faed Mustafa, olası iş birlikleri hakkında fikir alışverişinde bulundu. Ziyarette Anadolu Üniversitesi'nde okuyan Filistinli öğrenciler de yer aldı. Büyükelçi Mustafa ve Rektör Çomaklı, öğrencilerle bir süre sohbet etti, onların sorunlarını dinledi. Ziyaret sonrasında Filistin Büyükelçisi Dr. Faed Mustafa, rektörlük şeref defterini imzaladı. - ESKİŞEHİR
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