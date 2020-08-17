Filistin Büyükelçisi Mustafa: Başka Arap ülkeleri de İsrail ile anlaşma yapabilir, buna engel... - Son Dakika

Filistin Büyükelçisi Mustafa: Başka Arap ülkeleri de İsrail ile anlaşma yapabilir, buna engel...

FİLİSTİN'in Ankara Büyükelçisi Dr. Faed Mustafa, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ile İsrail ile yaptığı anlaşmaya ilişkin, "Aldığımız bilgilere göre; ABD'nin baskıları nedeniyle, başka Arap ülkeleri de böyle planlar, anlaşmalar yapabilir.

Filistin Büyükelçisi Mustafa: Başka Arap ülkeleri de İsrail ile anlaşma yapabilir, buna engel..., System.String[]

FİLİSTİN'in Ankara Büyükelçisi Dr. Faed Mustafa, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ile İsrail ile yaptığı anlaşmaya ilişkin, "Aldığımız bilgilere göre; ABD'nin baskıları nedeniyle, başka Arap ülkeleri de böyle planlar, anlaşmalar yapabilir. Türkiye ile çok ciddi çalışmalar yaparak buna engel olmaya çalışacağız" dedi.

Büyükelçi Mustafa, BAE'nın İsrail ile yaptığı normalleşme anlaşmasına ilişkin DHA'ya açıklama yaptı. İsrail ile BAE'nın yaptığı anlaşmanın çok riskli bir gelişme olduğunu belirten Mustafa, bunu bir ihanet olarak gördüklerini söyledi. İsrail ile BAE'nin anlaşmasını reddettiklerini kaydeden Mustafa, "Karşılıksız yapılan anlaşmadır. Ticaret, ekonomi ve güvenlik konularını içeren yanlış bir adım ve ihanet olarak görüyoruz. Filistinliler olarak bu adıma kızgınız, ayrıca bu adımı yadırgıyoruz. Arap Emirlikleri'nin halkı da bunu kabul etmez" dedi.

'ARAP VE İSLAM DURUŞUNU ZAYIFLATACAK'Yapılan anlaşmanın neler getireceğine de değinen Mustafa, "Bizim için Filistinliler olarak bir şey değişmeyecektir, biz ilkelerimize bağlı duruşumuza devam edeceğiz. Biz mücadelemize devam edeceğiz. Şüphesiz bu Arap duruşunu ve İslam duruşunu zayıflatacaktır. Uluslararası toplumun iki devletli çözüm görüşünü de zayıflatacaktır. İsrail artık şöyle düşünecek; Arap ve Filistin topraklarından çekilmeme gerek yok; çünkü Arap devletlerinden yanımda olanlar da var. Böyle bir riski var bu anlaşmanın" diye konuştu. 'BAE'DEN GERİ ADIM ATMALARINI İSTEDİK'Büyükelçi Mustafa, anlaşmanın ardından Filistin'in attığı adımlara ilişkin, "İlk adımımız bu anlaşmayı tamamen reddettiğimizi açıklamak oldu. BAE'den geri adım atmalarını istedik. Siyasi anlamda Arap Emirlikleri'ndeki büyükelçimizi Filistin'e çağırdık. Kendisi şuan Filistin'de, bu da siyasi anlamda çok önemli bir adım. Yine halkımızın da tepkisini ortaya koymak için çarşamba günü bütün Filistin kesimlerinin katılımıyla gösteri yürüyüşü olacaktır. Çarşamba akşamı Filistin Devleti ve bütün partilerin kararlar alacağı önemli bir toplantı gerçekleştirilecek. Bu toplantılardan çıkacak kararlara hazırlık olarak Başkanımız Mahmut Abbas ve dışişleri bakanımız dünya liderleri ve dışişleri bakanları ile görüşmeler yaparak bu konuları müzakere ediyorlar" ifadesini kullandı.'BAŞKA ARAP ÜLKELERİ DE BÖYLE PLANLAR YAPABİLİR'Büyükelçi Mustafa, Filistin'e desteğinden dolayı Türkiye'ye teşekkür ederek, şunları söyledi: "Türkiye'nin tepkisi tamamen yanlışa karşı gelecek düzeydeydi. Tepkilerini açıkça ortaya koydular. Biz Türkiye'den alışık olduğumuz bir duruş gördük. Türkiye cesaretli şekilde mazlumların yanında olduğunu hep dile getirmiştir. Önümüzdeki iki gün içerisinde Filistin ile Türkiye arasında en üst düzey yetkililerin telefon görüşmesi olacaktır ki uluslararası düzeyde koordineli bir şekilde bu hain plana karşı hareket edilsin. Biz Türkiye ile birlikte bu kötüye gidişi durdurmak için var gücümüz ile çalışacağız. Aldığımız bilgilere göre; ABD'nin baskıları nedeniyle, başka Arap ülkeleri de böyle planlar, böyle anlaşmalar yapabilir. Bu nedenle, Türkiye ile çok ciddi çalışmalar yaparak buna engel olmaya çalışacağız. Çeşitli haberler geliyor. ve açık şekilde anlaşmayı olumlu karşılayan devletler var. ABD, bazı devletler ile iletişimde olduklarını, İsrail de bazı devletler ile ileri seviyeye geldiklerini açıkladılar. Biz bunun olmamasını temenni ediyoruz. Bütün çalışmalarımız Arap Emirlikleri'nden sonra başka ülkelerin de böyle adımlar atmaması. Sır değil, bu adımı olumlu karşılayan bazı ülkeler var. Bunların başında Bahreyn, Umman, Mısır olumlu karşıladıklarını açıkladı. Bu da diğer ülkeler için teşvik oluşturabilir."'TARİH İHANET EDENLERİ YAZACAKTIR'

Mustafa, "Arap kardeşlerimizin böyle bir adım atmasından biz Filistinliler olarak üzgünüz. Arap Emirlikleri bunu yaparken şunu ileri sürüyor; 'Filistin'e hizmet için biz bunu yaptık' diyor. Ama ne yazık ki gerçekler öyle değil. Arap Emirlikleri, 'İsrail artık ilhak planlarından vazgeçecektir' dedi. Yarım saat sürmeden Netanyahu bir basın toplantısına çıkarak 'bu barışa karşı barış anlaşmasıdır, toprakla ilgisi yoktur' diye bir açıklama yaptı. Bu durum üzücüdür. Tarih yazacaktır, kimlerin Filistin halkına aleyhine planlar yaptığını. Tarih affetmeyecektir, yazacaktır ihanet edenleri" ifadelerini kullandı.


Amerika Birleşik Devletleri, Filistin, İsrail, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2020 14:25

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Filistin Büyükelçisi Mustafa: Başka Arap ülkeleri de İsrail ile anlaşma yapabilir, buna engel... - Son Dakika

Son Dakika

Eski gelin adayı Hanife Gürdal'ın kız kardeşi Hamide Gürdal, pozlarıyla sosyal medyada gündem oldu Son Dakika: İdlib'de Türk-Rus ortak devriyesine saldırı düzenlendi Mustafa Cengiz'den Mensah itirafı: Biz aramadık, o bizi aradı İkinci el araç alım satımında yeni dönem! Yetki belgesi zorunluluğu 1 Eylül'de başlayacak Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le Doğu Akdeniz'i görüştü Fiyatların artmasına rağmen yatırımcıların gözdesi yine altın oldu 17 Ağustos gecesi kaydedildi, 21 yıl sonra bugün sosyal medyayı salladı! Depremin en dramatik videosu Şarkıcı Madonna, doğum gününü pasta yerine uyuşturucu madde kullanarak kutladı Arsa tartışmasında gözü dönen amca, çifte cinayet sonrası dondurma yiyip jandarmaya teslim oldu Ünlü astrolog Aysun Koç'un yorumları ile burcunuzu bu hafta ne bekliyor? Ağrı Dağı'nın zirvesine 1000 metre kala bulunan kamp alanı çöplüğe döndü Dünyanın en zehirli yılanlarından "koca engerek" Malatya'da görüldü Lyon'a transfer olan Cenk Özkaçar, sözleşme imzalamak için Fransa'ya uçtu Sinirlerine hakim olamayan Victor Lindelöf, takım arkadaşı Bruno Fernandes'e küfürler savurdu Bomba iddia: Eğlencenin dozunu kaçıran Şeyma Subaşı'nın evine polis baskını
Son Dakika: İkinci el cep telefonu ve tablet satışına düzenleme: En az 12 ay garanti verilecek Son Dakika: İkinci el cep telefonu ve tablet satışına düzenleme: En az 12 ay garanti verilecek         
11:40
Batuhan Karadeniz, Hekimoğlu Trabzon ile anlaşma sağladı Batuhan Karadeniz, Hekimoğlu Trabzon ile anlaşma sağladı         
11:38
Bodrum'da denizin dibine bile kaçak duvar ördüler Bodrum'da denizin dibine bile kaçak duvar ördüler         
11:30
Parktaki kadına cinsel organını gösterdi! Olayı duyan koca, meydan dayağı attı Parktaki kadına cinsel organını gösterdi! Olayı duyan koca, meydan dayağı attı         
11:25
Tam 21 yıl önce bugün! 17 Ağustos depreminden tüyler ürperten görüntü Tam 21 yıl önce bugün! 17 Ağustos depreminden tüyler ürperten görüntü         
11:19
Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 464,7 liradan işlem görüyor Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 464,7 liradan işlem görüyor         
10:55
İzzet Yıldızhan yardımsever Diyarbakırlı çocuklar için harekete geçti İzzet Yıldızhan yardımsever Diyarbakırlı çocuklar için harekete geçti         
10:54
Acun Ilıcalı ayak tenisi oynadı, Demet Akbağ yorumladı Acun Ilıcalı ayak tenisi oynadı, Demet Akbağ yorumladı         
10:49
Omar Elabdellaoui, Türkiye - Yunanistan arasındaki uçuş yasağı nedeniyle özel uçakla İstanbul'a geldi Omar Elabdellaoui, Türkiye - Yunanistan arasındaki uçuş yasağı nedeniyle özel uçakla İstanbul'a geldi         
10:32
Yargıtay, işverenin yıllık izin oyununu bozarak milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal bir karara imza attı Yargıtay, işverenin yıllık izin oyununu bozarak milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal bir karara imza attı         
10:11
Beşiktaş, Çaykur Rizespor'un kalecisi Gökhan Akkan ile ilgileniyor Beşiktaş, Çaykur Rizespor'un kalecisi Gökhan Akkan ile ilgileniyor         
10:07
Beşiktaş'ın rakibi PAOK'un başkanı Savvidis ortamı gerdi: Yaşananları göz önüne aldığımızda maçın önemi büyüyor Beşiktaş'ın rakibi PAOK'un başkanı Savvidis ortamı gerdi: Yaşananları göz önüne aldığımızda maçın önemi büyüyor         
09:31
Koronavirüs sonrası arsa yatırımlarına ilgi artınca fiyatlar yüzde 400 arttı Koronavirüs sonrası arsa yatırımlarına ilgi artınca fiyatlar yüzde 400 arttı         
09:29
Yere düşen parayı önce ayağıyla gizledi sonra cebine attı Yere düşen parayı önce ayağıyla gizledi sonra cebine attı         
09:14
Hindistan'da 13 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz edildi, gözleri oyulup dili kesildi! Halk ayaklandı Hindistan'da 13 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz edildi, gözleri oyulup dili kesildi! Halk ayaklandı         
09:02
Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji saat verip uyardı Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji saat verip uyardı         
09:01
TikTok'da Ceylan akımı! Bir Sivaslı Uğruna şarkısına binlerce klip çekildi TikTok'da Ceylan akımı! Bir Sivaslı Uğruna şarkısına binlerce klip çekildi         
08:54
Tezgahını açan satıcı, gördüğü not karşısında duygularına hakim olamadı Tezgahını açan satıcı, gördüğü not karşısında duygularına hakim olamadı         
08:49
Vahşice öldürülen kadının ağabeyi Cumhurbaşkanı'na seslendi: İdam istiyoruz Vahşice öldürülen kadının ağabeyi Cumhurbaşkanı'na seslendi: İdam istiyoruz         
08:48
Serdar Ortaç, bir küs bir barışık olduğu sevgilisine övgü yağdırdı Serdar Ortaç, bir küs bir barışık olduğu sevgilisine övgü yağdırdı         
08:04
Zorlu seçim turları bitti! MasterChef Türkiye'nin ana kadro yarışmacıları belli oldu Zorlu seçim turları bitti! MasterChef Türkiye'nin ana kadro yarışmacıları belli oldu         
07:21
Türk bilim insanları, koronavirüsün vücuda korkunç bir etkisini daha ortaya çıkardı Türk bilim insanları, koronavirüsün vücuda korkunç bir etkisini daha ortaya çıkardı         
22:28
İki çocuk babası adam, bir kadın tarafından tüfekle vurularak öldürüldü İki çocuk babası adam, bir kadın tarafından tüfekle vurularak öldürüldü         
20:59
Memleketine izne giden uzman çavuş, denizde boğuldu Memleketine izne giden uzman çavuş, denizde boğuldu         
20:47
Güzel oyuncu Tuvana Türkay, sosyal medyada karın kaslarını sergiledi Güzel oyuncu Tuvana Türkay, sosyal medyada karın kaslarını sergiledi         
19:44
Ablası gözlerinin önünde boğulan genç kızın sözleri yürekleri dağladı Ablası gözlerinin önünde boğulan genç kızın sözleri yürekleri dağladı         
19:34
Trabzonspor Teknik Direktörü Newton'dan Sörloth ile ilgili transfer açıklaması: Teklifi reddetmek çılgınlık olur Trabzonspor Teknik Direktörü Newton'dan Sörloth ile ilgili transfer açıklaması: Teklifi reddetmek çılgınlık olur         
18:28
İmamoğlu'na Biden'ın skandal Erdoğan sözleri soruldu, tepkisi çok sert oldu İmamoğlu'na Biden'ın skandal Erdoğan sözleri soruldu, tepkisi çok sert oldu         
17:17
Husumetlisi tarafından vurulan şahıs, yerde yatarken yakınlarına telefon açtı Husumetlisi tarafından vurulan şahıs, yerde yatarken yakınlarına telefon açtı         
15:47
Manisa'da 65 yaş ve üstü için yeni kısıtlamalar getirildi Manisa'da 65 yaş ve üstü için yeni kısıtlamalar getirildi         
15:23
Yılmaz Morgül, Amasya'da gelin arabasının önünü kesti Yılmaz Morgül, Amasya'da gelin arabasının önünü kesti         
14:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2020 14:39:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Filistin Büyükelçisi Mustafa: Başka Arap ülkeleri de İsrail ile anlaşma yapabilir, buna engel... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei