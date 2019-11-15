Son Dakika Haberleri: Filistin büyükelçisi Mustafa Filistin her zaman Türkiye'nin yanındadır
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Filistin büyükelçisi Mustafa Filistin her zaman Türkiye'nin yanındadır

6 saat önce

ESKİŞEHİR'de, uyum buluşmaları toplantısına katılan Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, Barış Pınar Harekatı'nın ardından iki ülkenin arasını açmak isteyenlerin harekete geçtiğini belirtip, "Filistin ile Türkiye arasındaki ilişki tarih boyunca bakıldığında köklü bir ilişkidir.

Filistin büyükelçisi Mustafa Filistin her zaman Türkiye'nin yanındadır, System.String[]

ESKİŞEHİR'de, uyum buluşmaları toplantısına katılan Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, Barış Pınar Harekatı'nın ardından iki ülkenin arasını açmak isteyenlerin harekete geçtiğini belirtip, "Filistin ile Türkiye arasındaki ilişki tarih boyunca bakıldığında köklü bir ilişkidir. Bugün ve yarının ilişkisi değil. İki ülke ve hakları arasında olan sevgi çok derin bir sevgi. Biz nasıl Türkiye'ye geldiğimiz zaman ikinci vatanımıza geliyorsak, Türk vatandaşları da Filistin'e geldiği zaman ikinci vatanlarına geliyor gibi hissediyorlar" dedi.

Eskişehir'e gelen Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığınca düzenlenen 'Uyum Mahalle Buluşmaları Toplantısı'na katıldı. Oteldeki program öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Büyükelçi Faed Mustafa, Barış Pınarı Harekatı'nın ardından iki ülke ilişkini bozmak için özellikle sosyal medya üzerinden kampanyalar yürütüldüğünü söyledi. Türkiye ve Filistin'in tarih boyunca kardeş ülkeler olduklarını dile getiren Mustafa, "Türkiye'nin başlatmış olduğu Barış Pınarı Harekatı'ndan sonra Türkiye ile Filistin arasındaki ilişkileri bozmaya çalışan merciler hareket geçti. Bu durumu iyi anlatmak ve açıklığa kavuşturmak gerekiyor. Filistin ile Türkiye arasındaki ilişki tarih boyunca bakıldığında köklü bir ilişkidir. Bugün ve yarının ilişkisi değil. İki ülke ve hakları arasında olan sevgi çok derin bir sevgi. Biz nasıl Türkiye'ye geldiğimiz zaman ikinci vatanımıza geliyorsak, Türk vatandaşları da Filistin'e geldiği zaman ikinci vatanlarına geliyor gibi hissediyorlar. Bu sevgi her vatandaşta var. Filistin ve Türkiye düşmanları iki ülke arasındaki saygı ve sevgiden dolayı rahatsızlar. Bu yüzden haksız ve hiç doğru olmayan haberleri yayınladılar" dedi.Filistin halkının her zaman Türkiye ile birlikte olduğunu ve harekatını desteklediğini anlatan büyükelçi Faed Mustafa, "Filistin halkı her zaman Türk halkına başarı ve hep ileriye gitmesini temenni ediyor. Filistin halkı Türkiye'ye karşı yapılan her türlü terörist saldırının karşısındadır. Türkiye'nin karşı savunma yapmasını tamamen haklı buluyor. Herkes şunu iyi bilmeli her zaman Filistin Türkiye'nin yanında duracak, Filistin'de Türkiye'nin yanında duruyor. Türkiye ile Filistin arasında ortaya atılan haberlere insanların itibar etmemeleri gerek" diye konuştu.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 05:23 Kaynak: DHA
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