Filistin: Çekya'nın Kudüs'te diplomatik temsilcilik açması, uluslararası hukukun açık ihlali - Son Dakika

Filistin, Çekya'nın Kudüs'te diplomatik temsilcilik açmasının uluslararası hukuka yönelik açık bir ihlal olduğunu belirtti.

Çekya'nın 11 Mart'ta Kudüs'te, Tel Aviv'deki Büyükelçiliğe bağlı bir temsilcilik açmasının ardından Filistin Dışişleri Bakanlığından yazılı açıklama yapıldı.

Çekya'nın attığı adımın kınandığı açıklamada, bunun, Filistin halkına ve haklarına yönelik açık bir saldırı ve uluslararası hukukun aleni bir ihlali olduğu ifade edildi.

Kararın, Avrupa'nın, 1967'de işgal edilen Filistin topraklarının ayrılmaz bir parçası olan Kudüs'ün hukuki ve siyasi statüsü konusundaki tavrına karşı bir isyan niteliğinde olduğu kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Filistin, Arap, İslam ve Avrupa ülkelerinin Çekya'nın bu tehlikeli kararından dönmesi için yaptıkları çağrılara rağmen bu konuda ısrarcı davrandığı dile getirildi.

Çekya'nın bu adımının, İsrail ile Filistin arasındaki barış müzakerelerinin yeniden başlaması konusunda yürütülen çalışmalar üzerinde dramatik sonuçları olacağı aktarıldı.

Dışişleri Bakanlığı, bu kararın sadece Orta Doğu barış sürecinde değil Filistin, Arap ve İslam ülkeleriyle ilişkileri düzeyinde de doğuracağı sonuçlardan Çekya hükümetini sorumlu tuttu.

Açıklamada, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ile dışişleri bakanlarının ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in, Çekya'nın bu kararından geri adım atması için müdahaleye çağrıldığı kaydedildi.

Çekya, 11 Mart'ta Batı Kudüs'te, Tel Aviv'deki Büyükelçiliğine bağlı bir diplomatik temsilcilik açmıştı.