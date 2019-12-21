"Filistin Davasını Destekleyen Yılın Şahsiyeti" ödülü Hüseyin Tanrıverdi'ye verildi (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Filistin Davasını Destekleyen Yılın Şahsiyeti' ödülü Hüseyin Tanrıverdi'ye verildi (1) - Son Dakika

"Filistin Davasını Destekleyen Yılın Şahsiyeti" ödülü Hüseyin Tanrıverdi'ye verildi (1)

6 saat önce

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Kurucu Başkanı Hüseyin Tanırıvedi, "Filistin Davasını Destekleyen Yılın Şahsiyeti" ödülüne layık görüldü.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Türkiye- Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Kurucu Başkanı Hüseyin Tanırıvedi, "Filistin Davasını Destekleyen Yılın Şahsiyeti" ödülüne layık görüldü.

Merkezi Filistin'de bulunan Lady Of The Earth Vakfı tarafından bilim, sağlık, iktisat gibi birçok alanda verilen "2019 Yılının Kişisi" ödül töreni, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde düzenlendi.

Kültür Sarayı'ndaki törende Hüseyin Tanrıverdi, "Filistin Davasını Destekleyen Yılın Şahsiyeti" ödülünü aldı. Tanrıverdi'ye ödülünü, Filistin Sosyal Kalkınma Bakanı ve Lady Of The Earth Vakfı Fahri Başkanı Ahmed Mecdelani verdi.

Filistin Davasını Destekleyen Yılın Şahsiyeti ödülü Hüseyin Tanrıverdi'ye verildi (1)

Hüseyin Tanrıverdi, Filistin, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 08:50 Kaynak: AA
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