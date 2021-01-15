Filistin'de 14 yıl aradan sonra seçimler yapılacak - Son Dakika

Filistin'de 14 yıldır yapılamayan seçimler için tarihlerin belirlendiği açıklandı. Genel seçimler 22 Mayıs, Başkanlık seçimleri ise 31 Temmuz'da yapılacak.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, genel seçimlerin ve Devlet Başkanlığı seçimlerinin bu yıl içinde üç aşamalı olarak yapılmasına ilişkin bir kararname çıkardı. Kararnameye göre, genel seçimler 22 Mayıs'ta, Devlet Başkanlığı seçimleri ise 31 Temmuz'da yapılacak. Kararnamede; işgal altındaki Batı Şeria, Gazze ve Doğu Kudüs'e atıfta bulunularak, "Filistin Devlet Başkanı Abbas, seçim komitesine demokratik bir seçim süreci başlatma talimatı verdi" ifadelerine yer verildi. Kararnamenin imza töreni, Abbas'ın Batı Şeria'nın merkezindeki Ramallah'ta bulunan Devlet Başkanlık Sarayı'nda Merkezi Seçim Komisyonu (MSK) Başkanı Hanna Nasır'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Öte yandan Filistin'de Yasama Meclisi seçimleri en son 2006 yılında yapılmış, Meclis'te çoğunluğu Hamas kazanırken, 2005'te gerçekleştirilen Devlet Başkanlığı seçimlerini ise Mahmud Abbas kazanmıştı.

(İHA)