Filistin'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı düzenlendi - Son Dakika
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Filistin'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı düzenlendi

15.07.2022 18:57

Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosluğunda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma töreni yapıldı.

Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosluğunda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma töreni yapıldı.

Türkiye'nin Doğu Kudüs'teki Başkonsolosluğunda düzenlenen merasime, Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Ahmet Rıza Demirer'in yanı sıra konsolosluk çalışanları, Türk Silahlı Kuvvetleri, Türk Kızılayı, TRT ve Anadolu Ajansı kurumlarının Filistin'deki temsilcileri ile Türk ve Filistinli davetliler katıldı.

Tören, 15 Temmuz şehitleri için saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı.

Büyükelçi Demirer, burada yaptığı konuşmada, darbe gecesi halkın sokaklara dökülerek tankların karşısına çıktığını, şehit ve gazi olduklarını belirterek, "onların hakkının ödenemeyeceğini" dile getirdi.

Demirer, "Bu darbeyle karşılaştığımızda ben de o günlerde yaptığım iş nedeniyle demokrasiyi savunuyor ve demokrasimizin en güçlü olduğu dönem diye demeçler veriyordum. Meğer ki öyle değilmiş. 15 Temmuz gösterdi ki demokrasiyi korumak için hepimizin her zaman tetikte olması gerekiyor. Sadece iyi niyetle, beyanatlarla ve sloganlarla demokrasinin korunmayacağını anladık." ifadelerini kullandı.

Halkın sokaklara çıkarak darbeye engel olmasıyla bu durumun atlatıldığına işaret eden Demirer, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi burada bu anma toplantılarını, Türk halkının kurumsal hafızasına yerleştirmemiz gerektiği için ve hem hatırlamak hem de her zaman tetikte olmak için yapıyoruz. Bütün dünyada da 15 Temmuz'u unutturmamaya çalışıyoruz. Öncelikle mesajımız, 'herkese dikkatli olun' demek. Çünkü bizim için tehdit devam ediyor.

Avrupa'da, Amerika'da ve Afrika'da bazı yerlerde Türkiye'nin karşılaştığı sorunların arkasında bu kişiler ve onların gayretleri var. Ancak onları tasfiye etmeye devam edeceğiz ve ne kadar zor olursa olsun sonuna kadar gideceğiz. Bu duygularla şehitlerimizi anıyorum."

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filistin'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Filistin'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı düzenlendi - Son Dakika
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