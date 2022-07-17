Filistin'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı düzenlendi

Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosluğu tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Filistin'in Ramallah kentinde anma töreni yapıldı.

Ramallah'a bağlı El-Bire Belediyesi Hizmet Binasında düzenlenen merasime, Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Ahmet Rıza Demirer'in yanı sıra El-Bire Belediye Başkan Vekili Abdulhakim Etim, Filistinli kurum ve kuruluşların temsilcileri ile Türk ve Filistinli davetliler katıldı.

Tören, 15 Temmuz şehitleri için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Büyükelçi Demirer, burada yaptığı konuşmada, darbe gecesi halkın sokaklara dökülüp tankların karşısına çıkarak "hain saldırıyı ve kanlı darbe teşebbüsünü kahramanca püskürttüklerini" dile getirdi.

Demirer, "15 Temmuz günü yaşadığımız darbe teşebbüsü, Türk demokrasisinin en güçlü olduğuna inandığımız bir dönemde olmuştur. Demek ki, demokrasinin korunması konusunda hiçbir zaman gevşeklik ve tereddüt gösterilmemelidir." ifadelerini kullandı.

Özellikle Batı ülkelerinin darbe teşebbüsüne karşı çıkmak için darbenin başarısız olmasını beklediklerine dikkati çeken Demirer, "Ülkelerin, savunma için kendi imkanlarına ve kendi halkına güvenmek dışında seçeneği yoktur." dedi.

Türkiye için en fazla endişelenen Filistin oldu

Batı ülkelerinin aksine, Filistin başta olmak üzere pek çok ülkenin 15 Temmuz günü dost ve kardeşliğini gösterdiğini vurgulayan Büyükelçi Demirer, şöyle devam etti:

" Somali'den Pakistan'a kadar birçok ülke Türkiye ile aynı endişeyi yaşamıştır. Ancak Filistin halkı kadar endişe duyan, dua eden halk herhalde yoktur. Filistin halkının bu kardeşliğini ve desteğini unutmamız mümkün değildir. Filistinli kardeşlerimize teşekkür ediyoruz.

İşgal altında yaşayan Filistin halkının direnme konusunda kimseden alacağı bir ders yoktur. İşgal kuvvetlerinin bütün acımasızlığına ve zalimliğine karşı Filistin halkının canını vererek sürdürdüğü direniş; özgürlük, adalet ve eşitlik isteyen halklara ilham vermektedir."

Törende söz alan El-Bire Belediye Başkan Yardımcısı Etim de, Filistin halkı ile Türk halkının kardeş olduğunu vurgulayarak, "her iki halkı da birbirinin devamı niteliğinde gördüklerini" söyledi.

Etim, "Biz burada Filistin halkı olarak, işgal nedeniyle büyük sıkıntılar ve acılar çektik ve hala çekmeye devam ediyoruz. Ancak bunlara karşı mücadele ediyoruz ve etmeye de devam edeceğiz. Bu konuda sizden ders aldık. Her türlü engeli aşmak ve halkımızın çıkarlarını savunmak için inşallah bu yolda yürümeye devam edeceğiz." diye konuştu.