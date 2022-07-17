Filistin'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Filistin'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı düzenlendi

17.07.2022 21:37
Filistin'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı düzenlendi

Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosluğu tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Filistin'in Ramallah kentinde anma töreni yapıldı.

Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosluğu tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Filistin'in Ramallah kentinde anma töreni yapıldı.

Ramallah'a bağlı El-Bire Belediyesi Hizmet Binasında düzenlenen merasime, Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Ahmet Rıza Demirer'in yanı sıra El-Bire Belediye Başkan Vekili Abdulhakim Etim, Filistinli kurum ve kuruluşların temsilcileri ile Türk ve Filistinli davetliler katıldı.

Tören, 15 Temmuz şehitleri için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Büyükelçi Demirer, burada yaptığı konuşmada, darbe gecesi halkın sokaklara dökülüp tankların karşısına çıkarak "hain saldırıyı ve kanlı darbe teşebbüsünü kahramanca püskürttüklerini" dile getirdi.

Demirer, "15 Temmuz günü yaşadığımız darbe teşebbüsü, Türk demokrasisinin en güçlü olduğuna inandığımız bir dönemde olmuştur. Demek ki, demokrasinin korunması konusunda hiçbir zaman gevşeklik ve tereddüt gösterilmemelidir." ifadelerini kullandı.

Özellikle Batı ülkelerinin darbe teşebbüsüne karşı çıkmak için darbenin başarısız olmasını beklediklerine dikkati çeken Demirer, "Ülkelerin, savunma için kendi imkanlarına ve kendi halkına güvenmek dışında seçeneği yoktur." dedi.

Türkiye için en fazla endişelenen Filistin oldu

Batı ülkelerinin aksine, Filistin başta olmak üzere pek çok ülkenin 15 Temmuz günü dost ve kardeşliğini gösterdiğini vurgulayan Büyükelçi Demirer, şöyle devam etti:

" Somali'den Pakistan'a kadar birçok ülke Türkiye ile aynı endişeyi yaşamıştır. Ancak Filistin halkı kadar endişe duyan, dua eden halk herhalde yoktur. Filistin halkının bu kardeşliğini ve desteğini unutmamız mümkün değildir. Filistinli kardeşlerimize teşekkür ediyoruz.

İşgal altında yaşayan Filistin halkının direnme konusunda kimseden alacağı bir ders yoktur. İşgal kuvvetlerinin bütün acımasızlığına ve zalimliğine karşı Filistin halkının canını vererek sürdürdüğü direniş; özgürlük, adalet ve eşitlik isteyen halklara ilham vermektedir."

Törende söz alan El-Bire Belediye Başkan Yardımcısı Etim de, Filistin halkı ile Türk halkının kardeş olduğunu vurgulayarak, "her iki halkı da birbirinin devamı niteliğinde gördüklerini" söyledi.

Etim, "Biz burada Filistin halkı olarak, işgal nedeniyle büyük sıkıntılar ve acılar çektik ve hala çekmeye devam ediyoruz. Ancak bunlara karşı mücadele ediyoruz ve etmeye de devam edeceğiz. Bu konuda sizden ders aldık. Her türlü engeli aşmak ve halkımızın çıkarlarını savunmak için inşallah bu yolda yürümeye devam edeceğiz." diye konuştu.

YORUMLAR
500
Ali Babacan 'İtibarlı Dış Politika Rehberi' Yayınladı Ali Babacan 'İtibarlı Dış Politika Rehberi' Yayınladı Sancak koşusu yapıldı Sancak koşusu yapıldı
Kaynak: AA

Demokrasi, Filistin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filistin'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı düzenlendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:22 Yürek yakan detay! Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Teğmen evlilik hazırlığı yapıyordu
20:53 Sosyal medyada tartışma yaratmıştı! İTÜ'den misafir araştırmacılarla ilgili açıklama: Bizim için tek kriter bilimsel başarıdır
20:15 Şaşkınlık yaratan olay! Yabancı uyruklu 2 kadın gölet parkında yüzen kazları çaldı
19:46 Sibel Can konserinde olay çıkaran Edremit Belediye Başkanı'ndan ilk açıklama: "Hoş geldiniz" demek istedim
19:44 Lazar Markovic, Süper Lig'e geri dönüyor! Gaziantep FK transferde sona geldi
19:03 Kırıkkale Sulakyurt Belediye Başkanı İsmail Bildik saldırıya uğradı!
18:37 Manchester United, Lisandro Martinez'i renklerine bağladı! Ajax'a 57 milyon euro ödenecek
18:04 Balıkesir'de büyüyen orman yangınla ilgili yetkililer tek görüşte birleşti: Enerji nakil hatlarından kaynaklı olabilir
17:33 Ukraynalı mülteciyi evine alan İngiliz adam 10 yıllık evliliğini bitirdi! Şimdi yardım bekliyor
17:22 Fenerbahçe'den, Galatasaray'a transfer çalımı! Joao Pedro ile imzalar atılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2022 21:44:22. #1.11#
SON DAKİKA: Filistin'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement