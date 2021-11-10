Filistin'de 2. Zeytin Festivali - Son Dakika

Filistin'in El Halil kentinde 2. Zeytin Festivali yetkililerin katılımıyla gerçekleştirildi. Filistin Tarım Bakanı Riad Attari, 1967'den bu yana süren İsrail işgalinde 1 milyon zeytin ağacının söküldüğünü söyledi.

Filistin'in El Halil kentinde bu yıl Zeytin Festivali'nin ikincisi düzenlendi. Festivale Filistin Tarım Bakanı Riad Attari'nin yanı sıra hükümet ve özel temsilciler de katıldı. Festivalin açılış konuşmasını yapan El Halil Yeniden Yapılanma Komitesi Başkanı İmad Hamdan, daha sonra açılış kurdelesini kesti. Yoğun katılımla açılan festivale çok sayıda Filistinli çiftçi katıldı. Çiftçiler ürettikleri zeytinleri ve zeytinyağından yapılmış el yapımı ürünleri tezgahlarda sergiledi.

Filistin Tarım Bakanı Riad Attari yaptığı açıklamada, "1967'den bu yana İsrail işgali 1 milyon zeytin ağacını kökünden söktü. Zeytin ağacı, Filistinlinin sevgisini ve topraklarına olan bağlılığını ifade eder. Bu yüzden İsrail işgali zeytin ağacını hedef almaya devam ediyor" dedi. Filistin hükümetinin çiftçilere destek sağladığını ifade den Attari, Filistin'de her yıl yaklaşık 300 bin zeytin ağacı dikildiğini sözlerine ekledi.

Filistin Zeytini Derneği Başkanı Mahmoud Hussein ise, "Filistin'de düzenlenen bu festival İsrail işgaline karşı Filistin halkını güçlendiriyor ve teşvik ediyor" diye konuştu.

El Halil Yeniden Yapılanma Komitesi Başkanı İmad Hamdan ise yaptığı açıklamada, işgal nedeniyle dünyadan izole yaşadıklarını ve bu tarz festivallerin dikkat çekerek ekonomiyi canlandırdığını belirtti. Hamdan, özellikle zeytinyağının birçok yerli endüstriye dahil olması ve iç ekonominin temel dayanağı kabul edilmesi nedeniyle önemli olduğunu söyledi.

Filistin Tarım Bakanlığı verilerine göre 2020 yılında 20 bin ton olan zeytinyağı üretimi, 2021 yılında 40 bin tona ulaştı.

(Sari Jaradat/İHA)