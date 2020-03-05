Filistin'de 4 kişide korona virüsü tespit edildi - Son Dakika

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Filistin'de 4 kişide korona virüsü tespit edildi
9 dakika önce
Filistin'in Beytüllahim kentinde 4 kişide korona virüsü vakasının tespit edildiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 10:54 Kaynak: İHA
Filistin'in Beytüllahim kentinde 4 kişide korona virüsü vakasının tespit edildiği bildirildi.
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyanın birçok bölgesine yayılan korona virüsü Filistin'e da sıçradı. Yerel kaynaklardan yapılan açıklamada, Beytüllahim kentinde bulunan Beyt Cala bölgesindeki bir otelde 4 kişide korona virüsünün tespit edildiği belirtildi.
Öte yandan Filistin Sağlık Bakanlığından konu ile ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı. - RAMALLAH
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