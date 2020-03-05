Filistin'de 4 kişide korona virüsü tespit edildi - Son Dakika
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Filistin'de 4 kişide korona virüsü tespit edildi

9 dakika önce

Filistin'in Beytüllahim kentinde 4 kişide korona virüsü vakasının tespit edildiği bildirildi.

Filistin'de 4 kişide korona virüsü tespit edildi, System.String[]

Filistin'in Beytüllahim kentinde 4 kişide korona virüsü vakasının tespit edildiği bildirildi.


Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyanın birçok bölgesine yayılan korona virüsü Filistin'e da sıçradı. Yerel kaynaklardan yapılan açıklamada, Beytüllahim kentinde bulunan Beyt Cala bölgesindeki bir otelde 4 kişide korona virüsünün tespit edildiği belirtildi.


Öte yandan Filistin Sağlık Bakanlığından konu ile ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı. - RAMALLAH

Çin Halk Cumhuriyeti, Beytüllahim, Filistin, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 10:54 Kaynak: İHA
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