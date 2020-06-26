- Filistin'de 53 yaşındaki adamı kamyon ezdi - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, koyunları telef olan Ali Amca'ya 16 koyun hediye etti

Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs test, tedavi ve aşısı için 31,3 milyar dolara ihtiyaç var