- Filistin'de 6 metre yükseklikten düşen çocuk ağır yaralandı - Son Dakika

- Filistin'de 6 metre yükseklikten düşen çocuk ağır yaralandı
KUDÜS - Filistin'de korkulukları aşarak 6 metre yükseklikten düşen çocuk ağır yaralandı.
Filistin'in başkenti Kudüs'ün güneyinde yer alan Tire Baher kasabasında bisikleti ile yokuş aşağı indiği sırada duramayan küçük çocuk korkulukları aşarak, 6 metre yükseklikten düştü. Çevredeki vatandaşlar çocuğun yardımına koşarak, çocuğu hastaneye götürdü. Kazada küçük çocuğun ağır yaralandığı belirtildi. Kaza anı çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.