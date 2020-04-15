Filistin'de 60 yeni korona virüs vakası - Son Dakika

Filistin hükümetinin sözcüsü İbrahim Melhem, " Ramallah , Beytüllahim ve Gazze Şeridi'ndeki Filistin Sağlık Bakanlığı laboratuvarlarında özel tıbbi muayenelerle testler yapıldı. Farklı valiliklerde 19 yeni vaka doğrulandı. Kudüs 'te ise 41 yeni vaka tespit edildi" İfadelerini kullandı.

Filistin 'de 60 kişide daha korona virüs tespit edilmesiyle ülkede toplam vaka sayısı 329'e yükseldi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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