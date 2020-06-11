- Filistin'de 72 yaşındaki kadını kamyon ezdi - Son Dakika

Görüntülerde yaşlı kadının yolun karşısına geçmek istediği sırada kamyonun kör noktasında kaldığı ve aracın kadının üzerinden geçtiği anlar görülüyor.

- Filistin 'de 72 yaşındaki kadını kamyon ezdi

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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