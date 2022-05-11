Filistin'de Aileler Geçen Yılki İsrail Saldırılarında Ölen Yakınlarını Anıyor - Son Dakika
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Filistin'de Aileler Geçen Yılki İsrail Saldırılarında Ölen Yakınlarını Anıyor

11.05.2022 17:38
Filistin'de Aileler Geçen Yılki İsrail Saldırılarında Ölen Yakınlarını Anıyor

GAZZE, 11 Mayıs (Xinhua) -- Filistin'de halk, geçen yılki İsrail-Filistin çatışmalarında hayatlarını kaybeden yakınlarını anıyor.

GAZZE, 11 Mayıs (Xinhua) -- Filistin'de halk, geçen yılki İsrail-Filistin çatışmalarında hayatlarını kaybeden yakınlarını anıyor. Geçen yıl 10-21 Mayıs tarihlerinde yaşanan çatışmalarda İsrail tarafından gerçekleştirilen bombalı saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 260'tan fazla Filistinli öldü. Hamas'ın İsrail şehirlerine düzenlediği saldırılarda ise yaklaşık 14 İsrailli hayatını kaybetti.

Filistin'de Aileler Geçen Yılki İsrail Saldırılarında Ölen Yakınlarını Anıyor

İsrail'in düzenlediği bombalı saldırıda büyük kızı ve kızının çocuklarını kaybeden Filistinli itfaiyeci Hassan el-Attar, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahya kasabasında çocuklarının mezarının başında oturuyor, 10 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua)

Filistin'de Aileler Geçen Yılki İsrail Saldırılarında Ölen Yakınlarını Anıyor

İsrail'in bombalı saldırısı sırasında karısı ve dört çocuğunu kaybeden Filistinli Rami el-Afranji, Gazze kentindeki evinde çocuğunun fotoğrafını gösteriyor, 10 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua)

Filistin'de Aileler Geçen Yılki İsrail Saldırılarında Ölen Yakınlarını Anıyor

İsrail'in düzenlediği bombalı saldırıda büyük kızı ve kızının çocuklarını kaybeden Filistinli itfaiyeci Hassan el-Attar, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahya kasabasındaki evinde, ölenleri düşündüğünde gözyaşlarını tutamıyor, 10 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua)

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Filistin, İsrail, Gazze, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Filistin'de Aileler Geçen Yılki İsrail Saldırılarında Ölen Yakınlarını Anıyor - Son Dakika


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