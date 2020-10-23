Filistin'de ateş hattında zeytin hasadı - Son Dakika

Filistin'de ateş hattında zeytin hasadı

23.10.2020 11:07
Filistin'de ateş hattında zeytin hasadı, System.String[]

İşgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Burka beldesindeki toprak sahibi Filistinliler, Yahudi yerleşimciler ve İsrail askerlerinin saldırıları nedeniyle ateş hattında zeytin hasadı yapmaya çalışıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Burka beldesindeki toprak sahibi Filistinliler, Yahudi yerleşimciler ve İsrail askerlerinin saldırıları nedeniyle ateş hattında zeytin hasadı yapmaya çalışıyor.

Filistinliler için toprağa aidiyetin ve direnişin sembolü olan zeytin, hasat mevsimi geldiğinde Burka beldesi sakinleri için mahrumiyete dönüşüyor.

Zeytinliklerine ulaşmak ve mahsullerini toplamak isteyen Filistinliler, İsrail askerlerinin göz yaşartıcı gaz bombası ve kurşunlarının hedefi oluyor.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde idari yönetimi Filistin'e, "güvenliği" İsrail'e devredilmiş olan B bölgesinde yer alan Burka beldesinin tarım arazileri ise "idari yönetimi ve güvenliği" İsrail'e ait olan C bölgesinde yer alıyor.

Yaklaşık 3 bin Filistinlinin yaşadığı Burka sakinlerinden Ahmed Berakat da her yıl zeytin hasadı döneminde Yahudi yerleşimcilerin engeline takılan Filistinliler arasında yer alıyor.

AA muhabirine konuşan Berakat, yıllardır zeytinliğine ulaşmaya çalıştığını ancak başaramadığını söyledi.

Tarım arazilerinin mülkiyet hakkını gösteren belgelere sahip olmalarına rağmen bu tür engellemelerle karşılaştıklarını aktaran Berakat, "Mülklerimizi ele geçirmeleri için hiçbir yasal gerekçeleri yok. Bunu güç kullanarak ve arbede yoluyla yapıyorlar." dedi.

Bir grup Yahudi yerleşimcinin İsrail askerlerinin koruması eşliğinde tarım arazilerine yaklaşan Filistinlilere saldırdığına işaret eden Berakat, ağaçların yıllardır budanmadığını ve bu nedenle topraklarının yok olacağını söyledi.

Berakat, "Topraklarımız artık bize haram başkalarına helal oldu." diye konuştu.

"Burka felaket bölgesi oldu"

Ramallah'a sadece birkaç kilometre mesafedeki belde, yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve yollarıyla çevrilerek doğal muhitinden ayrıldığı için buraya ancak 7 Filistin beldesinden geçilerek ulaşılıyor.

Burka Beldesi Meclis Başkanı Adnan Berakat, beldedeki 3 bin dönüm araziye yasa dışı yerleşim birimleri inşaatları için el konulduğunu, 2 bin dönümün ise ekili arazi olduğunu söyledi.

İsrail mahkemesinin, belde sakinlerinin söz konusu topraklar üzerindeki mülkiyet hakkını tanımasına rağmen Yahudi yerleşimcilerin halen burada kontrolü elinde bulundurduğuna işaret eden Berakat, "Burka, yerleşim faaliyetleri nedeniyle felaket bölgesine döndü." dedi.

Berakat, bir grup Yahudi yerleşimcinin, 2000 yılından bu yana belde girişini kontrol ettiğini ve Filistinlilerin geçişine engel olduğunu ifade etti.

Adnan Berakat, Yahudi yerleşimcilerin zeytin ağaçlarını yakma ve toprak sahiplerinin ürünlerini toplamalarına engel olmanın yanı sıra belde camisini ve Filistinlilerin araçlarını ateşe verdiklerini sözlerine ekledi.

Filistinliler, Yahudi yerleşimcilere karşı yekvücut

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi yetkililerinden Abdullah Ebu Rahme de Burka ve Batı Şeria'daki onlarca tarım arazisinde Filistinli çiftçilerin Yahudilerin saldırılarına maruz kaldığını aktardı.

Çiftçilerin tüm bu engellemelere rağmen ürünlerini toplamada ısrarcı olduğunu dile getiren Ebu Rahme, "Zeytinlerini toplayanlara destek olmak için kampanyalar düzenleniyor. İsrail ordusu ve yerleşimcilere karşı onları yalnız bırakmayacağız." ifadesini kullandı.

Burka'daki çiftçilere destek veren gönüllülerden Mahir en-Nasan ise zeytinliklerde çok fazla kişi olduğunda yerleşimcilerin saldırılarına karşı kendilerini koruyabildiklerini belirtti.

Nasan, zeytin toplamaya giderken İsrail askerlerinin attığı göz yaşartıcı bombalar ile kurşunların hedefi olduklarını sözlerine ekledi.

Batı Şeria ve Gazze'de yaklaşık 8,5 milyon zeytin ağacı bulunuyor.

Burka beldesinde 12, 13 ve 16 Ekim'de İsrail askerleri ile Yahudi yerleşimcilerin saldırıları sonucu çok sayıda Filistinli yaralanmıştı.

İsrail, Yahudi, Zeytin, Ateş, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Filistin'de ateş hattında zeytin hasadı - Son Dakika

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