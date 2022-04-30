Filistin'de bir İsraillinin öldüğü saldırıyı Fetih'in silahlı kanadı üstlendi - Son Dakika
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Filistin'de bir İsraillinin öldüğü saldırıyı Fetih'in silahlı kanadı üstlendi

30.04.2022 12:37
Filistin'de bir İsraillinin öldüğü saldırıyı Fetih'in silahlı kanadı üstlendi

İşgal altındaki Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimi Ariel'de İsrailli bir güvenlik görevlisinin öldüğü silahlı saldırıyı Filistin Ulusal Kurtuluş Hareketi "Fetih"in silahlı kanadının üstlendiği bildirildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimi Ariel'de İsrailli bir güvenlik görevlisinin öldüğü silahlı saldırıyı Filistin Ulusal Kurtuluş Hareketi "Fetih"in silahlı kanadının üstlendiği bildirildi.

Fetih Hareketi'ne bağlı Aksa Şehitleri Tugayı, sosyal medyadan yayınladığı görüntülü mesajında, dün yasa dışı Yahudi yerleşim birimi Ariel'in girişinde bir nöbetçi kulübesindeki güvenlik görevlisinin ölümüne yol açan saldırıyı üstlendiğini duyurdu.

Dün gece geç saatlerde seyir halindeki otomobilde bulunan iki zanlı, Ariel kentinin girişinde nöbetçi kulübesine ateş açarak bir güvenlik görevlisini öldürmüştü.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, ordu ve İsrail İç Güvenlik Servisi Şin-Bet (Şabak) güçlerinin, şüphelileri yakalamak için arama başlattığı ve bölgedeki yolları kapattığı kaydedilmişti.

İsrail acil servisi Kızıl Davut Yıldızı'ndan yapılan açıklamada da, saldırıya uğrayan 20 yaşlarındaki kişinin ağır yaralandığı ve olay yerinde hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Ariel, İsrail'in, işgal altındaki Filistin topraklarında uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler (BM) kararlarına aykırı olarak inşa ettiği en büyük yasa dışı yerleşim birimlerinden biri olarak biliniyor.

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Filistin, Yahudi, İşgal, Ariel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Filistin'de bir İsraillinin öldüğü saldırıyı Fetih'in silahlı kanadı üstlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Filistin'de bir İsraillinin öldüğü saldırıyı Fetih'in silahlı kanadı üstlendi - Son Dakika
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