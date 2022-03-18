Filistin'de Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yılı kutlandı - Son Dakika

Filistin'nin işgal altındaki Doğu Kudüs kentinde, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yılı ve İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yılı anısına tören düzenlendi.

Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene, Türkiye'nin Filistin nezdindeki Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Ahmet Rıza Demirer, Kültür Merkezi'nin Müdürü Reha Ermumcu, Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi tarihçi Prof. Dr. Mustafa Demirci, Başkonsolosluk personeli ve Kudüs'teki Türk topluluğundan vatandaşlar katıldı.

Şehitler anısına saygı duruşu ile başlayan etkinlikte, Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nde değerler eğitimi alan Türk çocukları da sahnede İstiklal Marşı'nı seslendirdi.

Törende konuşan Prof. Dr. Demirci, Çanakkale'nin "geçilmez" olduğuna işaret ederek, burada verilen mücadelenin, Birinci Dünya Savaşı'nın "yenilmez" sayılan sömürgeci devletlerine "en büyük darbeyi vurduğuna" dikkati çekti.

Törenin, Kayseri İl Müftülüğü Eğitim Uzmanı Sadi Özmen'in dua etmesi ile sona erdi.