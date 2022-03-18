Filistin'de Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yılı kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Filistin'de Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yılı kutlandı

18.03.2022 22:10
Filistin'de Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yılı kutlandı

Filistin'nin işgal altındaki Doğu Kudüs kentinde, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yılı ve İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yılı anısına tören düzenlendi.

Filistin'nin işgal altındaki Doğu Kudüs kentinde, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yılı ve İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yılı anısına tören düzenlendi.

Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene, Türkiye'nin Filistin nezdindeki Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Ahmet Rıza Demirer, Kültür Merkezi'nin Müdürü Reha Ermumcu, Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi tarihçi Prof. Dr. Mustafa Demirci, Başkonsolosluk personeli ve Kudüs'teki Türk topluluğundan vatandaşlar katıldı.

Şehitler anısına saygı duruşu ile başlayan etkinlikte, Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nde değerler eğitimi alan Türk çocukları da sahnede İstiklal Marşı'nı seslendirdi.

Törende konuşan Prof. Dr. Demirci, Çanakkale'nin "geçilmez" olduğuna işaret ederek, burada verilen mücadelenin, Birinci Dünya Savaşı'nın "yenilmez" sayılan sömürgeci devletlerine "en büyük darbeyi vurduğuna" dikkati çekti.

Törenin, Kayseri İl Müftülüğü Eğitim Uzmanı Sadi Özmen'in dua etmesi ile sona erdi.

Filistin'de Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yılı kutlandı
Filistin'de Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yılı kutlandı
Filistin'de Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yılı kutlandı
Filistin'de Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yılı kutlandı

YORUMLAR
500
Kırıkkale'de şehitler anısına fener alayı Kırıkkale'de şehitler anısına fener alayı Son dakika haber: Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümünde meşaleler, 'Çanakkale Şehitleri' için yandı Son dakika haber: Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümünde meşaleler, 'Çanakkale Şehitleri' için yandı

İstiklal Marşı, Çanakkale, Filistin, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Filistin'de Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yılı kutlandı - Son Dakika


Son Dakika
22:24 Nefes kesen mücadele! Trabzonspor, sahasında Çaykur Rizespor'a 3-2 mağlup oldu
22:06 Ronaldo resmen ayrılıyor! Messi ile aynı takımda olması isteniyor
21:45 Çelik bin pişman! Yıllar önce çektirdiği mayolu fotoğrafı tekrar gündem olunca deliye döndü
21:22 Alışveriş merkezinde eşiyle tartışan adam, önce eşine ateş etti ardından kendini vurdu
21:15 Burak Yılmaz, Lille'den ayrılıyor! Ekonomik nedenler devreye girdi
21:07 Uzman Çavuşun doktor tarafından şiddete maruz kaldığı anlar ortaya çıktı
20:37 Müzakere görüşmesi için Rusya'dan şart: Mutabakat metninin imzalanması gerekli
20:11 A Milli Takım kadrosuna Fenerbahçelilerden tepki! Teknik Direktör Kuntz eleştiri oklarının hedefi oldu
20:05 Bugün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 123 kişi hayatını kaybetti, 19 bin 126 yeni vaka tespit edildi
19:43 Tavuk yetiştiricisi, öldürüldükten sonra, çalılarla birlikte yakılmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2022 22:30:24. #1.11#
SON DAKİKA: Filistin'de Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yılı kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement