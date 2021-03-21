- Filistin'de Covid-19'a karşı toplu aşılamalar başladı - Son Dakika

- Filistin'de Covid-19'a karşı toplu aşılamalar başladı

21.03.2021 22:22

- Filistin'de Covid-19'a karşı toplu aşılamalar başladı Filistin Başbakanı Mohammad Shtayyeh, Covid-19'a karşı toplu aşılama kampanyasının başlatıldığını duyurdu.

- Filistin'de Covid-19'a karşı toplu aşılamalar başladı

RAMALLAH - Filistin Başbakanı Mohammad Shtayyeh, Covid-19'a karşı toplu aşılama kampanyasının başlatıldığını duyurdu.

Korona virüs salgını nedeni ile zor günler geçiren Filistin'de Covid-19'a karşı toplu aşılama kampanyası başladı. Kampanya kapsamında öncelikli olarak sağlık personelleri, böbrek ve kanser hastaları ile yaşlılar aşılanacak. Filistin Başbakanı Mohammad Shtayyeh Filistin Tıp Kompleksi'nde düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, başkent Ramallah'da aşılama kampanyasını resmi olarak başlatarak, aşılama kampanyasının adil ve şeffaf bir şekilde yürütüleceğini vurguladı.

Shtayyeh ayrıca, Filistin'in Çin'den 100 bin doz, Rusya'dan 50 bin doz, P-Pharm ve AstraZeneca'dan ise 129 bin dozluk yeni bir Covid-19 aşısı sevkiyatı beklediğini belirtti.

Filistin Sağlık Bakanı Mai Alkaila ise yaptığı açıklamada, Covid-19'a karşı başlatılan aşılama kampanyasının sosyal bağışıklığa ulaşılması için umut verici bir aşama olarak değerlendirdi. Alkaila ayrıca, salgınla mücadele kapsamında aşıyı olduktan sonrada maske takılması, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması gerektiğini vurguladı.

Filistin'de toplam vaka sayısı 223 bin 638'e, toplam can kaybı 2 bin 427'ye ulaştı.

- Filistin'de Covid-19'a karşı toplu aşılamalar başladı
- Filistin'de Covid-19'a karşı toplu aşılamalar başladı
- Filistin'de Covid-19'a karşı toplu aşılamalar başladı
- Filistin'de Covid-19'a karşı toplu aşılamalar başladı

Koronavirüs, Filistin, Ramallah, Kanser, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - Filistin'de Covid-19'a karşı toplu aşılamalar başladı - Son Dakika


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