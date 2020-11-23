Son dakika haber... Filistin'de Covid-19 kısıtlamaları yeniden getirildi - Son Dakika

ilistin'de, yeni tip korona virüs (Covid-19) vaka sayılarında yaşanan artış nedeniyle tüm tesis ve ticari işletmelerin geçici süreyle kapatılmasına karar verildi.

Filistin'de yeni tip korona virüs (Covid-19) kaynaklı can kayıpları ve vaka sayısında yaşanan artış üzerine daha önce kaldırılan kısıtlamalar yeniden uygulamaya konuldu. Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye yaptığı açıklamada, Covid-19 vaka sayılarında yaşanan artış nedeniyle fırınlar ve eczaneler hariç tüm tesis ve ticari işletmelerin cuma günü sabah saatlerinden itibaren Pazar gününe kadar kapatılmasına karar verildiğini duyurdu. Önümüzdeki iki hafta boyunca bu tesisler ve işletmelerin 19.00'dan 06.00'ya kadar kapalı tutulacağını belirten Iştiyye, "Bu sınırlı önlemlerin amacı, korona virüs vakalarındaki artışı kontrol etmek, enfeksiyon zincirlerini kırmak ve sağlık ekiplerine vakaları sayma fırsatı vermek" dedi.

Öte yandan, Filistin'de bugüne kadar Covid-19 nedeniyle 714 kişi hayatını kaybetmiş, 84 bin 340 vaka görülmüştü.

(Hamad Alnajjar/İHA)