Filistin'de Ekonomi Bakanı ile Hükümet Sözcüsü Kovid-19'a yakalandı - Son Dakika

Filistin'de Ekonomi Bakanı ile Hükümet Sözcüsü Kovid-19'a yakalandı
24.02.2021 01:07
Filistin Ekonomi Bakanı Halid el-Useyli ve Hükümet Sözcüsü İbrahim el-Mulhim'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Filistin Ekonomi Bakanı Halid el-Useyli ve Hükümet Sözcüsü İbrahim el-Mulhim'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Ekonomi Bakanlığınca yapılan açıklamada, Bakan Useyli'de Kovid-19 tespit edildiği ve sağlık durumunun stabil olduğu ifade edildi.
Hükümet Sözcüsü Mulhim'in oğlu da AA muhabirine, babasının Kovid-19 testinin pozitif çıktığını evde kendisini karantinaya aldığını söyledi.
Resmi rakamlara göre Filistin'de Kovid-19 vaka sayısı 199 bin 769'a ulaşırken, salgından hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin kişiyi buldu.
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