Filistin'de genel ve başkanlık seçimleri eş zamanlı yapılmayacak

Filistin Merkez Seçim Komitesi, başkanlık ve genel seçimlerin eş zamanlı yapılması gerekmediği konusunda Hamas dahil Filistinli grupların çoğunun onayını aldıklarını duyurdu.

Komiteden yapılan yazılı açıklamada, "Genel seçimlere katılmayı düşünen Filistinli grupların çoğu, başkanlık ve genel seçimlerin eş zamanlı yapılması gerekmediği ve aradaki süre 3 ayı geçmeyecek şekilde iki seçimin art arda yapılabileceği yönündeki tutumlarını tarafımıza iletti." denildi.

Seçim Komitesi'nin Gazze temasları

Filistin Merkez Seçim Komitesi Başkanı Hanna Nasır liderliğindeki bir heyet, Filistinli gruplarla genel seçimler meselesini istişare etmek için pazar akşamı Batı Şeria'dan Gazze'ye geçmişti.

Nasır, pazartesi günü de Hamas ve diğer Filistinli gruplarla bir araya gelmişti. Toplantının ardından açıklama yapan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, hareketin; genel, başkanlık ve ulusal konsey şeklinde kapsamlı seçimlerin yapılması konusunda ısrarcı olduğunu belirtmişti.



Ancak görüşmeye katılan diğer Filistinli gruplar, Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın istediği gibi önce genel seçimlerin yapılmasına onay vermiş ve iki seçim arasındaki sürenin 3 ayı geçmemesini şart koşmuştu.

Hamas da bu açıklamanın ardından dün seçimlerin eş zamanlı yapılması ısrarından vazgeçtiğini duyurmuştu.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, 7 Ekim'de, önce genel seçimlerin, birkaç ay sonra da devlet başkanlığı seçimlerinin gerçekleştirilmesine hazırlık yapılması için ilgili makamlara talimat vermişti.



Hamas ise bir gün sonra Filistin devlet başkanlığı ve genel seçimlerinin eş zamanlı yapılmasını istediklerini açıklamıştı.



Filistin Anayasası'na göre, her 4 yılda bir genel seçimlerin yapılması gerekiyor ancak ülkede 2006'dan bu yana genel seçime gidilmedi.