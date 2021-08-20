Filistin'de günlük Kovid-19 vaka sayısı yeniden 1000'in üzerine çıktı - Son Dakika

Delta varyantının etkisiyle işgal ve abluka altındaki Filistin topraklarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında günlük vakalar, aylar sonra 1000'i geçti.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte 1026 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 1 kişi hayatını kaybetti.

Vakalardan 847'sinin işgal altındaki Batı Şeria'da, 100'ünün abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 79'unun işgal altındaki Doğu Kudüs'te tespit edildiği belirtildi.

Böylece abluka ve işgal altındaki Filistin topraklarında Kovid-19 salgınında mayıs ayından bu yana günlük vaka sayısı ilk kez 1000'in üzerine çıkmış oldu.

Yaklaşık 5,2 milyon nüfusa sahip Filistin'de toplam vaka sayısı 353 bin 741'e ulaştı, virüs nedeniyle 3 bin 897 kişi ise hayatını kaybetti.

Kovid-19'da dördüncü dalga endişesi

Filistin Sağlık Bakanlığı, 18 Ağustos'ta ülkedeki salgın durumunun "kötüleştiği" uyarısında bulunmuştu.

Sağlık Bakanlığı Hastaneler İdaresi Genel Müdürü Neci Nezzal, yaptığı açıklamada, işgal ve abluka altındaki Filistin topraklarının Kovid-19'un dördüncü dalgasına girdiğine ilişkin ciddi endişeleri olduğunu söylemişti.