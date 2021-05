Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı - Son Dakika

Vatan sever:

Önçelikle venazual devlet yönetimine saygılarımı sunarım insan haklarını savunduğu için şükranlarımı sunarım özellikle filisdini dile getirerek savunduğu için dünyada 1.5 milyar ümmete ses olur umarım bunları görmezden gelenleri şu an yerin üsdündeyiz yarın yerin altı da Rabbim soraçakdır alma mazlumun ahını çıkar tez Aman da Allahım Ümmet uyanış diriliş birlik beraberlik nasib et bugun filisdin yarın siz olabilirsiniz Allah rızası için birlik olub tek yumruk olup bu soysuz it sürüsüne kafalarına bir bolyoz gibi kafalarına inmesi lazım geç olmadan Rabbim israil amerikayı islam din devlet düşmanlarını kahruperişan Kahruperişan kahruperişan amin amin Allahım