Filistin'de inşaat halindeki 5 katlı bina çöktü: 2 ölü - Son Dakika

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- Filistin'de inşaat halindeki 5 katlı bina çöktü: 2 ölü

BATI ŞERİA - Filistin'in Batı Şeria bölgesinde inşaat halindeki binanın çökmesi sonucu 2 işçi hayatını kaybetti

Filistin'in Batı Şeria bölgesindeki Tulkarm kentinde inşaat halindeki 5 katlı binanın çökmesi nedeniyle Filistinli 2 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi de yaralandı. Olay yerine sevk edilen kurtarma ekipleri enkaz altında kaldığı düşünülen kişiler için çalışmalarını sürdürüyor. Tulkarm Valisi Issam Ebu Bekir, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığını belirterek, hayatını kaybeden kişilerin ailelerine başsağlığı diledi.