Filistin'de inşaat halindeki 5 katlı bina çöktü: 2 ölü - Son Dakika
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Filistin'de inşaat halindeki 5 katlı bina çöktü: 2 ölü

27.03.2022 15:38

- Filistin'de inşaat halindeki 5 katlı bina çöktü: 2 ölü Filistin'in Batı Şeria bölgesinde inşaat halindeki binanın çökmesi sonucu 2 işçi hayatını kaybetti Filistin'in Batı Şeria bölgesindeki Tulkarm kentinde inşaat halindeki 5 katlı binanın çökmesi nedeniyle Filistinli 2 işçi hayatını kaybetti,...

- Filistin'de inşaat halindeki 5 katlı bina çöktü: 2 ölü

BATI ŞERİA - Filistin'in Batı Şeria bölgesinde inşaat halindeki binanın çökmesi sonucu 2 işçi hayatını kaybetti

Filistin'in Batı Şeria bölgesindeki Tulkarm kentinde inşaat halindeki 5 katlı binanın çökmesi nedeniyle Filistinli 2 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi de yaralandı. Olay yerine sevk edilen kurtarma ekipleri enkaz altında kaldığı düşünülen kişiler için çalışmalarını sürdürüyor. Tulkarm Valisi Issam Ebu Bekir, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığını belirterek, hayatını kaybeden kişilerin ailelerine başsağlığı diledi.

Filistin'de inşaat halindeki 5 katlı bina çöktü: 2 ölü
Filistin'de inşaat halindeki 5 katlı bina çöktü: 2 ölü
Filistin'de inşaat halindeki 5 katlı bina çöktü: 2 ölü

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Filistin'de inşaat halindeki 5 katlı bina çöktü: 2 ölü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Filistin'de inşaat halindeki 5 katlı bina çöktü: 2 ölü - Son Dakika
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