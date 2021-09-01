Filistin'de İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu bir kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika

Filistin'de işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerinin ateşi sonucu yaralanan bir Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan basın açıklamasına göre, Filistin sivil koordine merkezi, Ramallah'a bağlı Beyt Avar beldesi yakınlarında, işgal kuvvetlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan bir vatandaşın hayatını kaybettiğini bildirdi.

Yayınlanan videoda, bölgede öldürülen Filistinlinin çevresinde ambulans, İsrail askerleri ve Filistinli gençlerin bulunduğu görüntüler yer aldı.

Ölen Filistinlinin kimliğine dair resmi makamlardan henüz bir açıklama yapılmadı.