Filistin'de, İsrail-BAE-Bahreyn normalleşme anlaşması nedeniyle "yas" çağrısı - Son Dakika

İsrail'e karşı çok yönlü direniş başlatılması için kurulan Filistin Halk Direnişi Birleşik Komutanlığı, İsrail ile Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında varılan normalleşme anlaşmalarına tepki olarak bir günlük "ulusal yas ilan edilmesi" çağrısı yaptı.

Filistinli grupların kurduğu Komutanlık tarafından yapılan ve Filistin devlet televizyonundan okunan yazılı açıklamada, ülke içindeki ve diasporadaki Filistin halkı ile İslam dünyasına seslenildi.

Başkenti Kudüs olan Filistin devleti kurulmadığı müddetçe sona ermeyecek çok yönlü bir halk direnişinin başladığının duyurulduğu açıklamada, İsrail ile BAE ve Bahreyn arasındaki normalleşme anlaşmalarına tepki olarak, 18 Eylül Cuma günü için ulusal yas ilan edilmesi ve ülke genelindeki tüm ev ile iş yerlerine siyah bayrak asılması çağrısı yapıldı.

Açıklamada ayrıca normalleşme anlaşmalarının imzalanmasının beklendiği 15 Eylül'ün de "halk ayaklanması" günü olarak kabul edilmesi istendi.

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos'ta İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu. Trump, önceki gün de BAE'nin ardından Bahreyn'in İsrail ile ilişkileri normalleştirme konusunda anlaşmaya vardığını açıklamıştı.

İsrail ile BAE ve Bahreyn arasındaki anlaşmaların imza töreninin, 15 Eylül Salı günü Beyaz Saray'da yapılması bekleniyor.

Hamas ve İslami Cihad'ın yanı sıra Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) bünyesindeki 12 grubun liderleri, 4 Eylül'de, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ramallah ve Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta eş zamanlı toplantı düzenlemişti.

Toplantının kapanış bildirisinde İsrail'le mücadelede "en uygun" seçenek olarak çok yönlü direnişin etkinleştirilmesinin kabul edildiği belirtilmişti.

Komutanlığın açıklamasının Filistin devlet televizyonundan okunmasının, söz konusu yeni oluşumun Filistin yönetimi tarafından da benimsendiği anlamına geldiği ifade ediliyor.