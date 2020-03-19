Filistin'de karantinadaki hastaya sürpriz doğum günü kutlaması - Son Dakika

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Filistin'de karantinadaki hastaya sürpriz doğum günü kutlaması
38 dakika önce
Filistin'in Beytüllahim kentinde karantinada bulunan korona virüs hastası kadına, sağlık çalışanları tarafından sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.
Filistin'in Beytüllahim kentinde karantinada bulunan korona virüs hastası kadına, sağlık çalışanları tarafından sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.
Filistin'de korona virüs vaka sayısının 44'e yükselmesiyle sağlık çalışanları, virüs bulaşan hastalara moral veriyor. Beytüllahim kentindeki karantina altında bulunan korona virüs taşıyan kadına sağlık çalışanları tarafından sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. Sağlık çalışanları şarkı söyleyerek doğum gününü kutladıkları virüs tedavisi gören kadına moral vermeye çalıştı. - BEYTÜLLAHİM
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 12:00 Kaynak: İHA
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