Filistin'de karşıdan karşıya geçen 2 küçük kıza cip çarptı - Son Dakika

Filistin'de karşıdan karşıya geçen 2 küçük kıza cip çarptı

Filistin'de karşıdan karşıya geçmek isteyen 2 küçük kıza cip çarptı.

Filistin'de karşıdan karşıya geçmek isteyen 2 küçük kıza cip çarptı. Küçük kızlar, çarpmanın etkisi ile metrelerce sürüklendi.

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Filistin'in Batı Şeria bölgesinde bulunan El-Bireh kentindeki Umm Al-Sharayet Mahallesi'nde 29 Haziran tarihinde 2 küçük kıza karşıdan karşıya geçtikleri sırada cip çarptı. Kaza anı çevrede bulunan güvenlik kamerası ile an be an kaydedildi. Görüntülerde 2 küçük kıza el ele tutuşmuş şekilde karşıdan karşıya geçmek için koştukları sırada beyaz renkli lüks bir cipin çarptığı görülüyor. Küçük kızlar çarpmanın etkisi ile metrelerce sürüklenirken, araçtakiler ve çevrede bulunan vatandaşlar kızların yardımına koştu.


Polis Memuru Luay Zureikat, 2 kızın hastaneye kaldırıldığını ve hayati tehlikesi bulunmadığını açıkladı. - RAMALLAH

Batı Şeria, Filistin, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 23:16 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Filistin'de karşıdan karşıya geçen 2 küçük kıza cip çarptı - Son Dakika
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