Filistin'de kasıtlı trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Filistin'de kasıtlı trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

Filistin'de kasıtlı trafik kazası: 2 yaralı

26 dakika önce

Filistin'de bir İsrail askeri, Filistinli birinin aracına kasıtlı olarak çarparak 2 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Filistin'de bir İsrail askeri, Filistinli birinin aracına kasıtlı olarak çarparak 2 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Filistin'in Beytüllahim kentinde bir İsrail işgal güçleri askeri, askeri araçla Filistinli bir sivilin aracına kasıtlı olarak çarparak 2 kişinin yaralanmasına neden oldu. Yetkililerin yaptığı açıklamaya göre Husan köyü girişinde yaşanan olayda yaralananların kimliği Fadi Raed Qutosh (27) ve Imad Khaled Qutosh (23) olarak açıklandı. Yaralıların hastaneye kaldırıldığı ve durumlarının stabil olduğu belirtildi.

(Muhammed Rabah/İHA)

Filistin'de kasıtlı trafik kazası: 2 yaralı

Beytüllahim, Filistin, İsrail, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 12:10 Kaynak: İHA
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