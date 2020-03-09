Filistin'de korona virüsü vak'a sayısı 20'ye yükseldi - Son Dakika
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Filistin'de korona virüsü vak'a sayısı 20'ye yükseldi

6 saat önce

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, ülkedeki korona virüs vak'a sayısının 20'ye yükseldiğini duyurdu.

Filistin'de korona virüsü vak'a sayısı 20'ye yükseldi, System.String[]

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, ülkedeki korona virüs vak'a sayısının 20'ye yükseldiğini duyurdu.


Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, kabine oturumu sırasında Filistin'in Beytüllahim kentinde bir kişide korona virüs tespit edilmesiyle vak'a sayısının 20'ye yükseldiğini duyurdu. Iştiyye, hastalığa yakalandığından şüphelenilen 137 kişiye de test yapılacağına vurgu yaparak vak'a sayısının artmasından endişe duyduklarını ifade etti. Iştiyye açıklamasında, "Ürdün ile köprüleri yakında kapatmak için koordinasyon var ve bu yurda dönmek veya ayrılmak zorunda kalanlar için önceden bir uyarı" ifadelerini de kullandı. - RAMALLAH

Beytüllahim, Filistin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 01:39 Kaynak: İHA
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