Filistin'de korona virüsü vakası 7'ye yükseldi - Son Dakika
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Filistin'de korona virüsü vakası 7'ye yükseldi

6 saat önce

Filistin Sağlık Bakanı Mai Kaileh, ülkede korona virüsü vaka sayısının 7'ye yükseldiğini açıkladı.

Filistin'de korona virüsü vakası 7'ye yükseldi, System.String[]

Filistin Sağlık Bakanı Mai Kaileh, ülkede korona virüsü vaka sayısının 7'ye yükseldiğini açıkladı.

Batı Şeria'daki Beytüllahim kentinde korona virüsü vaka sayısının 7'ye yükseldiği açıklandı. Yetkililer hastalığa yakalandığından şüphelenilen 20 kişiye yapılan test sonucu 7 kişide pozitif sonuç çıktığı açıklandı. 20 Filistinlinin Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde bir grup Yunan turistin 23-27 Şubat arasında kaldığı bir otelde çalıştığını ortaya koydu. Hastaların karantinaya alındığı aktarıldı. Beytüllahim'de yakınlarındaki Angel Otel'de 40 kişinin karantina altında tutulduğu belirtildi. Beytüllahim'de yapılması planlanan maraton ve yapılacak toplu etkinlikler iptal edildi.

Sağlık Bakanı, hastalığın yayılmasını önlemek için tüm önlemlerin alınacağını söyledi.

(İHA)

fahrettin koca, Beytüllahim, Batı Şeria, Filistin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 04:25 Kaynak: İHA
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