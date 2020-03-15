Filistin'de koronavirüs tedbirleri - Son Dakika
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Filistin'de koronavirüs tedbirleri

6 saat önce

Filistin Başbakanı Muhammed İştiyye'nin açıklaması RAMALLAH - Filistin Başbakanı Muhammed İştiyye, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirlerle ilgili Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki ofisinde basın toplantısı düzenledi.

Filistin Başbakanı Muhammed İştiyye'nin açıklaması RAMALLAH - Filistin Başbakanı Muhammed İştiyye, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirlerle ilgili Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki ofisinde basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısına, Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle de katıldı.

Filistin'de koronavirüs tedbirleri

Batı Şeria, Ramallah, Filistin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 05:49 Kaynak: AA
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