Filistin'de koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Filistin'de koronavirüs tedbirleri
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Filistin Başbakanı Muhammed İştiyye'nin açıklaması RAMALLAH - Filistin Başbakanı Muhammed İştiyye, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirlerle ilgili Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki ofisinde basın toplantısı düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 05:49 Kaynak: AA
Filistin Başbakanı Muhammed İştiyye'nin açıklaması RAMALLAH - Filistin Başbakanı Muhammed İştiyye, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirlerle ilgili Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki ofisinde basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısına, Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle de katıldı.
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