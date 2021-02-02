Filistin'de Kovid-19'a karşı aşılama işlemi başladı - Son Dakika

Filistin'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sağlık personelinin aşılanmasına başlandı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, aşılamaya ilk etapta Kovid-19 tedavisi için tahsis edilen hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde çalışan sağlık personelinden başlandığı belirtildi.

Bakanlığın açıklamasında, ikinci aşamada 60 yaş üstü yaşlılar ve kronik hastalığı olanların aşılanacağı kaydedildi.

Açıklamaya göre, Sağlık Bakanı Mey el-Keyle de aşı kampanyasına katılarak Ramallah'ın doğusundaki Hugo Chavez Hastanesinde kendisine ABD'li biyokimya şirketi Moderna'nın geliştirdiği Covid-19 aşısı yaptırdı.

Bakan Keyle, burada yaptığı açıklamada, aşılama sürecinin Rusya merkezli Gamaleya Enstitüsü tarafından üretilen ve birkaç gün sonra ülkeye ulaşacak olan 5 bin Sputnik V aşısının yanı sıra Küresel Erişim Programı (COVAX) girişimi tarafından temin edilecek 37 bin aşıyla tamamlanacağını söyledi.

Filistin hükümetinin İngiliz ilaç firması AstraZeneca aşısı satın aldığını ve yakında ülkeye ulaşacağını kaydeden Keyle, satın alınan aşı miktarıyla ilgili bilgi vermedi.

Keyle, aşılama sürecinin 3 milyon 200 bin kişinin aşılanmasına ulaşıncaya kadar devam edeceğini ve bu işin aylar süreceğini söyledi.