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Filistin'de Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bini aştı - Son Dakika

Filistin'de Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bini aştı

25.01.2022 16:31
Filistin'de Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bini aştı

İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 72'ye yükseldi.

İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 72'ye yükseldi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, salgında son 24 saatte 11 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 4 bin 95 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Tespit edilen vakalardan 3 bin 201'inin işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'ün banliyölerinde, 894'ünün de abluka altındaki Gazze Şeridi'nde görüldüğü kaydedildi.

Açıklamada 58 kişinin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğü bildirilirken, Kovid-19'un Omicron varyantına ilişkin ise bir bilgi verilmedi.

Yaklaşık 5,2 milyon nüfusa sahip Filistin'de salgının başından bu yana 492 bin 694 vaka tespit edildi, 5 bin 72 kişi de virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede 18 bin 311 aktif vaka bulunuyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı, ilk olarak 23 Aralık 2021'de yurt dışından gelen 3 kişide Omicron varyantı görüldüğünü duyurmuştu.

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Batı Şeria, Filistin, İsrail, İşgal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Filistin'de Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bini aştı - Son Dakika
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