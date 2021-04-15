Filistin'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 3 bin 200'ü aştı - Son Dakika

Filistin'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 3 bin 200'ü aştı

İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 204'e yükseldi, toplam vaka sayısı 305 bini geçti.

İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 204'e yükseldi, toplam vaka sayısı 305 bini geçti. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte işgal altındaki Batı Şeria ile abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 1717 kişinin testinin pozitif çıktığı belirtildi. Vakalardan 1162'sinin Gazze Şeridi'nde, 555'inin de Batı Şeria'da tespit edildiği aktarıldı. Tedavi gören 14 hastanın daha hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısının 3 bin 204'e çıktığı kaydedilen açıklamada, toplam vaka sayısının da 305 bin 187'ye yükseldiği ifade edildi. Yaklaşık 5,2 milyon nüfusa sahip Filistin'in Gazze Şeridi ve Batı Şeria bölgelerindeki vaka sayılarında son günlerde düşüş yaşanıyor. Batı Şeria'da geçen ay 1500'ün üzerine çıkan günlük vaka sayıları, getirilen kısıtlamaların ardından yaklaşık yüzde 60 azaldı. Gazze Şeridi'nde ise geçen hafta 1900'ün üzerine çıkan günlük vaka sayıları son günlerde düşmeye devam ediyor.

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