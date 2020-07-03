Filistin'de Kovid-19 kaynaklı can kaybı 15'e, vaka sayısı 3 bin 689'a yükseldi - Son Dakika

Filistin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 3 kişi daha hayatını kaybetti, 272 yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 teşhisi konulan 3 hastanın daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybının 15'e çıktığı belirtildi.

Doğu Kudüs dahil olmak üzere işgal ve abluka altındaki Filistin topraklarında 272 kişide daha virüs tespit edildiği kaydedilen açıklamada, böylece toplam vaka sayısının 3 bin 689'a yükseldiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca aktif vaka sayısının 3 bin 37, iyileşen hasta sayısının ise 637 olduğu ifade edildi.

Filistin yönetimi, önceki gün Kovid-19 vakalarında görülen artış nedeniyle işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan kentlerde 5 gün boyunca genel karantina uygulanacağını açıklamıştı.

Hükümet Sözcüsü İbrahim Mulhim, 1 Temmuz'da Ramallah'ta düzenlediği basın toplantısında, 3 Temmuz Cuma gününden itibaren Batı Şeria'daki 11 kentin 5 gün boyunca kapatılacağını, bu kapsamda şehirlerarası ve şehir içi ulaşımın da durdurulacağını belirtmişti.

Mulhim, fırın, eczane ve bakkalların ise yasağın kapsamı dışında tutulacağını ifade ederek, Kovid-19'un yayılmasını önlemek için bu adımın atıldığını kaydetmişti.