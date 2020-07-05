Filistin'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi - Son Dakika

Filistin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a çıktı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 teşhisi konulan 2 hastanın daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 19'a ulaştı.

Doğu Kudüs dahil olmak üzere İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında 237 kişide daha virüs tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 4 bin 250 oldu.

Vaka sayısında hızlı artış

Kovid-19 salgının ilk dalgasının etkisine nisanda giren Filistin'de ikinci dalga daha sert geçiyor.

İlk dalgada tespit edilen en yüksek günlük vaka 39 olurken, bu sayı ikinci dalgada 330'a kadar çıktı.

Ülkede mayıs ayında 43'e kadar düşen aktif vaka sayısı son günlerdeki artışla 4 bine yaklaştı.

Filistin yönetimi, Kovid-19 vakalarında görülen artış nedeniyle işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan kentlerde 5 günlük genel karantina uygulaması başlamıştı.

Karantina kapsamında fırın, eczane ve bakkalların dışında tüm işletmeler kapatılırken, şehirler arası ve kent içi ulaşım da durdurulmuştu.