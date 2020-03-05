Filistin'de Kovid-19 nedeniyle kapalı ve açık alanlarda toplanacaklara sayı sınırlaması - Son Dakika
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Filistin'de Kovid-19 nedeniyle kapalı ve açık alanlarda toplanacaklara sayı sınırlaması

23 dakika önce

Filistin hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından korunmak amacıyla kapalı ortamlarda 50, açık alanlarda ise binden fazla kişinin bir arada bulunmasını yasakladı.

Filistin'de Kovid-19 nedeniyle kapalı ve açık alanlarda toplanacaklara sayı sınırlaması, System.String[]

Filistin hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından korunmak amacıyla kapalı ortamlarda 50, açık alanlarda ise binden fazla kişinin bir arada bulunmasını yasakladı.

Hükümet tarafından yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığının tavsiyeleri doğrultusunda ve dünyanın farklı ülkelerinde virüsün hızlı bir şekilde yayılması göz önüne alınarak açık alanlarda gerçekleştirilen etkinliklerde bin, kapalı ortamlarda ise 50'den fazla kişinin bulunmasının yasaklandığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, virüsün görüldüğü ülkelerden dönecek Filistinlilerin sınır kapılarında tıbbi kontrolden geçmeleri ve döndükten sonraki 14 gün boyunca evlerinden dışarı çıkmamaları gerektiği belirtildi.

Vatandaşlara, uçakla yolculuk yapmamalarının tavsiye edildiği açıklamada, 60 yaş üzeri ve kronik hastalıkları olan kişilere de kalabalık mekanlarda bulunmama çağrısı yapıldı.

Açıklamada, yurt dışındaki askeri kursların da bir sonraki emre kadar durdurulduğu ifade edildi.

Sağlık Bakanlığı dün, ülkede Kovid-19 virüsüne rastlanmadığını açıklamıştı.

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Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 03:04 Kaynak: AA
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