Üye Girişi
Filistin'de Kovid-19 nedeniyle okullar tatil edildi - Son Dakika

Filistin'de Kovid-19 nedeniyle okullar tatil edildi

03.02.2022 01:17
Filistin'de Kovid-19 nedeniyle okullar tatil edildi

Filistin Eğitim Bakanlığı, Kovid-19 salgınının ülkede hızla yayılması nedeniyle 12 Şubat'a kadar tüm okulların kapatıldığını duyurdu.

Filistin Eğitim Bakanlığı, Kovid-19 salgınının ülkede hızla yayılması nedeniyle 12 Şubat'a kadar tüm okulların kapatıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "3 Şubat Perşembe sabahından 12 Şubat Cumartesi akşamına kadar tüm okul ve anaokullarında yüz yüze eğitime ara verilecek ve uzaktan eğitime geçiş yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, İsrail işgali altındaki ülke topraklarında Kovid-19 vaka sayılarında ciddi bir artış yaşandığına vurgu yapılarak, okulların kapalı kalacağı süre boyunca koronavirüse karşı aşı kampanyasına destek verileceği kaydedildi.

Hamas'ın kontrolündeki Gazze Şeridi'nde Ramallah merkezli Filistin yönetimince alınan bu tür kararlar genelde uygulanamıyor.

Günlük vaka sayısı 10 binin üzerinde seyrediyor

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında son 24 saatte 10 bin 374 yeni vaka tespit edildi, 12 kişi yaşamını yitirdi.

Vakalardan 9 bin 905'i işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'ün banliyölerinde, 2 bin 469'u abluka altındaki Gazze Şeridi'nde görüldü.

Hastanede yatan 188 kişiden 80'ninin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğü bildirildi.

Yaklaşık 5,2 milyon nüfusa sahip Filistin'de salgının başından bu yana 556 bin 550 vaka tespit edildi, 5 bin 128 kişi de virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede 70 bin 778 aktif vaka bulunuyor.

YORUMLAR
500

Togo Cumhuriyeti, Cumartesi, Filistin, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Filistin'de Kovid-19 nedeniyle okullar tatil edildi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
00:50 Çobanın korkunç sonu! Koyunları kurtarmak isterken uçurumdan düşerek yaşamını yitirdi
00:45 Mersin'den gece yarısı feci haber! Kafası dorse ile lastik arasında sıkışan tır şoförü hayatını kaybetti
00:42 Bağırış sesleri mahalleyi ayağa kaldırdı! Taksi şoförü ile yolcu, sokakta yumruk yumruğa kavga etti
00:29 Eğlence mekanında aynı masada oturduğu arkadaşını yanlışlıkla vurdu
00:21 Kanalizasyon boruları, insan kemikleri yüzünden tıkandı! Ekipler sebebini araştırıyor
00:18 Son Dakika: Antalya açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi
23:52 Şarkıcı Sıla, İlker Kaleli ile evleneceği yönündeki iddiaları yalanladı: Yok öyle bir şey
23:30 Gazeteci Cem Küçük'ten gündem olacak sözler: Marketlerde fiyatlara ekstra bir zam gelmedi
23:28 İnternetteki sebze ve meyve fiyatları şaşkınlık yarattı! Vatandaşlar gözlerine inanamadı
23:05 Erdoğan "Kaçacak delik bulamadılar" demişti, hareketin en özel anları yayınlandı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2022 01:23:22. #1.13#
SON DAKİKA: Filistin'de Kovid-19 nedeniyle okullar tatil edildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement