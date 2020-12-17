Filistin'de Kovid-19 önlemleri çerçevesinde 2 Ocak'a kadar gece sokağa çıkma yasağı uygulanacak - Son Dakika

Filistin'de Kovid-19 önlemleri çerçevesinde 2 Ocak'a kadar gece sokağa çıkma yasağı uygulanacak

17.12.2020 23:27
Filistin'de Kovid-19 önlemleri çerçevesinde 2 Ocak'a kadar gece sokağa çıkma yasağı uygulanacak, System.String[]

Filistin Başbakanı Muhammed İştiyye, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 2 Ocak 2021'e kadar gece sokağa çıkma yasağı uygulama kararı alındığını duyurdu.

Filistin Başbakanı Muhammed İştiyye, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 2 Ocak 2021'e kadar gece sokağa çıkma yasağı uygulama kararı alındığını duyurdu.

Başbakan İştiyye, Yüksek Acil Durum Komitesi, Pandemi Komitesi ve Bakanlar Kurulu'nun Ramallah'ta düzenlediği toplantıdan sonra yaptığı açıklamada, Kovid-19'la mücadele kapsamında yeni önlemlerin alındığını söyledi.

İştiyye, alınan yeni tedbirler çerçevesinde tüm şehirlerde her gün saat 19.00'dan sabah 6'ya kadar sokağa çıkma yasağı uygulanması ve tüm ulaşım araçlarının hareketinin durdurulmasının yanı sıra tüm üniversite ve okulların kapatılması, şehirler arası seyahatin ve İsrail'e gidiş dönüşlerin yasaklanması kararının alındığını belirtti.

Başbakan İştiyye, bu tedbirlerin bu akşamdan itibaren geçerli olmak üzere 2 hafta süreceğini ve 2 Ocak 2021 Cumartesi sabahı sona ereceğini dile getirdi.

Kovid-19 aşısına da değinen İştiyye, hükümetin, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), aşı üreten bazı şirketler ve aşıyı temin etme sözü veren "dost" ülkelerle iletişim kurmak suretiyle aşıyı elde etme kaynaklarını çeşitlendirmeye çalıştığını ifade etti.

Gazze'de vaka artışı gelecek haftalarda zirve yapacak

Öte yandan, Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, önümüzdeki birkaç haftada virüsün Gazze'de en üst seviyede yayılma riski bulunduğunu ve bunun en tehlikeli aşama olduğu uyarısında bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, vaka sayılarındaki artışın toplum için tehlike oluşturduğu ve virüsün yayılmasını azaltmak için herkesin çaba harcaması gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, durumu ciddi ve kritik olan hasta sayısının, Kovid-19 için tahsis edilen Gazze-Avrupa Hastanesi'nin kapasitesini aştığı ve yeni hastaların diğer hastanelerde tedavi edilmeye başlandığı aktarıldı.

Yaklaşık 5 milyon nüfuslu Filistin topraklarında ( Batı Şeria, Gazze, Doğu Kudüs) dün açıklanan son verilerde toplam can kaybının 1156'ya, vaka sayısının 131 bin 37'ye, iyileşenlerin sayısının ise 104 bin 813'e ulaştığı belirtilmişti.

Sokağa Çıkma Yasağı, Filistin, Gazze, Ocak, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Filistin'de Kovid-19 önlemleri çerçevesinde 2 Ocak'a kadar gece sokağa çıkma yasağı uygulanacak - Son Dakika


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