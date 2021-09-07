Filistin'de Kovid-19 salgınında can kaybı ve vaka sayılarında artış sürüyor - Son Dakika

Filistin'de Kovid-19 salgınında can kaybı ve vaka sayılarında artış sürüyor

İşgal ve abluka altındaki Filistin topraklarında Delta varyantının etkisiyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında günlük vakalardaki yükseliş dikkati çekiyor.

İşgal ve abluka altındaki Filistin topraklarında Delta varyantının etkisiyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında günlük vakalardaki yükseliş dikkati çekiyor. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 2 bin 762 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı, 11 hastanın hayatını kaybettiği belirtildi. Vakalardan 1598'inin abluka altındaki Gazze Şeridi'nde, 1164'ünün ise işgal altındaki Batı Şeria'da tespit edildiği ifade edildi. Böylece, yaklaşık 5,2 milyon nüfusa sahip Filistin'de bugüne kadar 4 bin 23 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi, toplam vaka sayısı 388 bin 649'a yükseldi. Aktif vaka sayısının 30 bine yaklaştığı Filistin'de hastalardan 64'ünün durumunun ağır olduğu kaydedildi. Filistin'de temmuz ayında günlük vaka sayıları 100'ün altına düşmüş, aktif vaka sayısı da 1000'e kadar gerilemişti. Uzmanlar, Delta varyantının etkisiyle ülkede durumun daha da kötüleşmesinden endişe duyuyor.

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