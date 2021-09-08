Filistin'de Kovid-19 salgınında günlük vakalardaki artış devam ediyor - Son Dakika

Filistin'de Delta varyantının etkisiyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında korkutan artış sürüyor.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 2 bin 645 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı, 14 hastanın hayatını kaybettiği belirtildi.

Vakalardan 1604'ünün abluka altındaki Gazze Şeridi'nde, 1041'inin ise işgal altındaki Batı Şeria'da tespit edildiği aktarıldı.

Böylece, yaklaşık 5,2 milyon nüfusa sahip Filistin'de bugüne kadar 4 bin 37 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi, toplam vaka sayısı 391 bin 294'e yükseldi.

Aktif vaka sayısının 30 bini aştığı Filistin'de hastalardan 67'sinin durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Filistin'de temmuz ayında günlük vaka sayıları 100'ün altına düşmüş, aktif vaka sayısı da 1000'e kadar gerilemişti.

Uzmanlar, Delta varyantının etkisiyle ülkede durumun daha da kötüleşmesinden endişe duyuyor.