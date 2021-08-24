Filistin'de Kovid-19 salgınında korkutan artış sürüyor - Son Dakika

İşgal ve abluka altındaki Filistin topraklarında Delta varyantının etkisiyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında günlük vakalardaki sert yükseliş dikkati çekiyor.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 1570 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı, 4 hastanın hayatını kaybettiği belirtildi.

Vakalardan 874'nün abluka altındaki Gazze Şeridi'nde, 696'sının ise işgal altındaki Batı Şeria'da tespit edildiği ifade edildi.

Böylece yaklaşık 5,2 milyon nüfusa sahip Filistin'de bugüne kadar 3 bin 914 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi, toplam vaka sayısı 358 bin 445'e yükseldi.

Aktif vaka sayısının 10 bini aştığı Filistin'de hastalardan 29'nun durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Filistin'de temmuz ayında günlük vaka sayıları 100'ün altına düşmüş, aktif vaka sayısı da 1000'nin altına gerilemişti.

Uzmanlar, Delta varyantının etkisiyle ülkede durumun daha da kötüleşmesinden endişe duyuyor.