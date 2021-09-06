Filistin'de Kovid-19 salgınında korkutan artış devam ediyor - Son Dakika

İşgal ve abluka altındaki Filistin topraklarında Delta varyantının etkisiyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında günlük vakalardaki sert yükseliş dikkati çekiyor.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 2 bin 742 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı, 17 hastanın hayatını kaybettiği belirtildi.

Vakalardan 1406'sının abluka altındaki Gazze Şeridi'nde, 1336'sının ise işgal altındaki Batı Şeria'da tespit edildiği ifade edildi.

Böylece, yaklaşık 5,2 milyon nüfusa sahip Filistin'de bugüne kadar 4 bin 12 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi, toplam vaka sayısı 385 bin 887'ye yükseldi.

Aktif vaka sayısının 30 bine yaklaştığı Filistin'de hastalardan 55'nin durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Filistin'de temmuz ayında günlük vaka sayıları 100'ün altına düşmüş, aktif vaka sayısı da 1000'e kadar gerilemişti.

Uzmanlar, Delta varyantının etkisiyle ülkede durumun daha da kötüleşmesinden endişe duyuyor.