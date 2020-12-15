Filistin'de Kovid-19 salgınında vaka sayısı 128 bini aştı - Son Dakika

Filistin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 23 artarak 1130'a yükseldi, vaka sayısı da 128 bini geçti.

Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında son 24 saatte 23 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini ve 2 bin 307 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Yeni vakaların 1598'inin işgal altındaki Batı Şeria, 709'unun ise Gazze Şeridi'nde tespit edildiğini aktaran Keyle, 135 hastanın yoğun bakım ünitesinde olduğunu, 39 hastanın da solunum cihazına bağlı olarak tedavi gördüğünü ifade etti.

Yaklaşık 5 milyon nüfuslu Filistin topraklarında (Batı Şeria, Gazze, Doğu Kudüs) son verilerle toplam can kaybı 1130'a, vaka sayısı 128 bin 512'ye ulaşırken, iyileşenlerin sayısı ise 102 bin 573 oldu.