Filistin'de Kovid-19 salgınında vaka ve vefat sayısı artıyor - Son Dakika

İşgal ve abluka altındaki Filistin topraklarında Delta varyantının etkisiyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında günlük vaka sayısındaki yükseliş sürüyor.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 1676 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı, 8 hastanın hayatını kaybettiği belirtildi.

Vakalardan 869'unun abluka altındaki Gazze Şeridi'nde, 807'sinin ise işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'ün banliyölerinde tespit edildiği ifade edildi.

Böylece yaklaşık 5,2 milyon nüfusa sahip Filistin'de bugüne kadar 3 bin 922 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi, toplam vaka sayısı 360 bin 121'e yükseldi.

Aktif vaka sayısının 11 bini aştığı Filistin'de hastalardan 34'ünün durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Filistin'de temmuz ayında günlük vaka sayıları 100'ün altına düşmüş, aktif vaka sayısı da 1000'nin altına gerilemişti.

Uzmanlar, Delta varyantının etkisiyle ülkede durumun daha da kötüleşmesinden endişe duyuyor.