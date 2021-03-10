Filistin'de Kovid-19 salgınının başından bu yana en yüksek günlük ölüm sayısı kaydedildi - Son Dakika

Filistin'de Kovid-19 salgınının başından bu yana en yüksek günlük ölüm sayısı kaydedildi

10.03.2021 18:57
Filistin'de Kovid-19 salgınının başından bu yana en yüksek günlük ölüm sayısı kaydedildi, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının hızla yayıldığı Filistin'de virüs nedeniyle son 24 saatte 27 kişi hayatını kaybetti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının hızla yayıldığı Filistin'de virüs nedeniyle son 24 saatte 27 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs ve abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 2331 kişinin testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Tedavisi süren 27 hastanın hayatını kaybettiği, bu sayının salgının başından bu yana kaydedilen günlük en yüksek ölüm sayısı olduğu vurgulandı.

Açıklamada, virüs nedeniyle ölenlerin sayısının 2 bin 427'ye, toplam vaka sayısının da 229 bin 035'e yükseldiği ifade edildi.

Açıklamada vakalardan 2163'ünün Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te, 168'inin de Gazze Şeridi'nde tespit edildiği kaydedildi.

Hastalardan 153'ünün durumunun ağır olduğu, 204 bin 66 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.

Yaklaşık 5,2 milyon nüfusa sahip Filistin topraklarında şubat ortasında 1000'in altına düşen günlük vaka sayısında son günlerde yaşanan artış dikkati çekiyor.

Filistin yönetimi, salgın nedeniyle başta Ramallah olmak üzere Batı Şeria'nın birçok kentinde cumartesiden itibaren bir haftalık karantina uygulamasına başlamıştı.

Vatandaşlarını aşılayan İsrail, Filistinlileri görmezden geliyor

Uzmanlar, İngiltere varyantı mutasyonlu virüsün hızla yayılması ve yaşanan aşı sıkıntısı nedeniyle Filistin'deki vaka sayılarının arttığını belirtiyor.

Vatandaşlarını hızla aşılayan İsrail, uluslararası toplumdan gelen eleştirilere rağmen kendi işgali altındaki Batı Şeria ile abluka uyguladığı Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinlilere aşı vermeme konusunda direniyor.

İsrail, sağlık çalışanlarının aşılanması için Filistin yönetimine sadece 5 bin doz aşı verilmesini kararlaştırmış ve bu karar doğrultusunda 1 Şubat'ta Batı Şeria'ya 2 bin doz aşı göndermişti.

Filistin yönetiminin Rusya'dan temin ettiği 10 bin doz Sputnik V aşısı, 4 Şubat'ta Batı Şeria'ya ulaştırılmıştı.

Tel Aviv yönetimi, 21 Şubat'ta Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) gönderdiği 20 bin dozluk Sputnik V aşısının Gazze'ye girişine müsaade etmişti.

İsrail, pazartesiden itibaren ülkede ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinde çalışan Batı Şeria'daki 135 binden fazla Filistinli işçiyi aşılamaya başlamıştı.

Münir Karaloğlu, Batı Şeria, Filistin, Gazze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Filistin'de Kovid-19 salgınının başından bu yana en yüksek günlük ölüm sayısı kaydedildi - Son Dakika


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